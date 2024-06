Überzeugender Sieg für TWL Elektra 1b gegen Post SV Wien

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:12

In einer spannenden Begegnung der 2. Landesliga (WIEN) konnte sich TWL Elektra 1b eindrucksvoll gegen Post SV Wien durchsetzen. Trotz eines frühen Rückstands gelang es den Gästen, das Spiel zu drehen und schließlich mit einem klaren 4:1-Erfolg vom Platz zu gehen. "Wir hätten deutlich mehr aus dem Spiel machen können", war Khajik Jerjes nach dem Spiel nicht zufrieden.

Post SV startet stark

Das Spiel begann um 16:00 Uhr und schon früh zeichnete sich ab, dass beide Teams offensiv ausgerichtet waren. Post SV erwischte den besseren Start und setzte die Abwehr von TWL Elektra 1b früh unter Druck. In der 29. Minute wurden die Bemühungen der Gastgeber belohnt. Mohamed Sobri erzielte das 1:0 für Post SV und sorgte damit für großen Jubel bei den heimischen Fans. Es schien, als ob Post SV das Spiel in die gewünschte Richtung lenken könnte.

Doch TWL Elektra 1b zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte seinerseits das Tempo. Nur elf Minuten nach dem Führungstreffer der Gastgeber gelang Simon Adogun der Ausgleich zum 1:1. Ein präziser Schuss aus kurzer Distanz ließ dem Torhüter von Post SV keine Chance. Dieser Treffer schien das Selbstvertrauen der Gäste zu stärken. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, war es erneut Oskar Neumann, der für TWL Elektra 1b traf und die Gäste erstmals in Führung brachte. Mit einem 2:1 für TWL Elektra 1b ging es in die Halbzeitpause.

Überlegenheit von TWL Elektra 1b in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel versuchte Post SV, wieder ins Spiel zu finden und den Ausgleich zu erzielen. Man hatte auch die große Ausgleichschance, vergab diese aber. Stattdessen nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten eiskalt aus. In der 58. Minute erhöhte Tobias Wendl auf 3:1 für TWL Elektra 1b. Mit diesem Treffer schien die Moral von Post SV gebrochen zu sein, und die Gastgeber konnten sich kaum noch aus der Umklammerung befreien.

Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte erneut Oskar Neumann. In der 72. Minute traf er zum zweiten Mal und stellte den Endstand von 4:1 für TWL Elektra 1b her. Mit diesem Tor unterstrich er seine herausragende Leistung an diesem Tag und sicherte seiner Mannschaft einen verdienten Sieg. Post SV versuchte zwar noch, das Ergebnis etwas freundlicher zu gestalten, doch die Defensive von TWL Elektra 1b ließ nichts mehr anbrennen.

Khajik Jerjes: "Wir waren sicher 15 Mal im Strafraum der Elektra und haben in dieser Phase zu wenig konsequent agiert. Wenn du so oft vor dem Tor bist, musst du natürlich mehr draus machen. Nach der Pause hätten wir die Möglichkeit gehabt zurück ins Spiel zu kommen, stattdessen kassieren wir das 1:3 und 1:4. Dass es die Elektra dann besser gemacht hat, muss man akzeptieren. Ein absolut verdienter Erfolg."

Post SV: Mario Kovacevic, Maximilian Bernkop-Schnürch, Can-Polat Yildiz, Lenz Haberler, Albert Nordtveit-Hetesi, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Halil Günay, Mohamed Sobri, Jonas Ender, Jukka Frühmann (K)



Ersatzspieler: Gabriel Sokcic, Lorenz Broermann, Magomed Baibulatov, Abdulmalik Ibragimov, Tobias Prinz, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

___________ TWL Elektra 1b: Sebastian Bacu, Ibrahim Abd Rabou, Tarek Ewiss, David Jurcevic, Patrik Gasiorowski, Tobias Dorfinger, Oskar Neumann, Tobias Wendl (K), Andre Knezevic, Simon Adogun, Alexander Ecker



Ersatzspieler: Peter Hammerschmidt



Trainer: Vedran Stojak

2. Landesliga: Post SV : TWL Elektra 1b - 1:4 (1:2)

72 Oskar Neumann 1:4

58 Tobias Wendl 1:3

42 Oskar Neumann 1:2

40 Simon Adogun 1:1

29 Mohamed Sobri 1:0

