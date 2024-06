LAC-Inter fegt Maccabi Wien mit 4:0 vom Platz

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:55

In der 27. Runde der 2. Landesliga (WIEN) trafen der Landstraßer Athletik Club-Inter und der SC Maccabi Wien aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern, in der zweiten Hälfte vier Tore zu erzielen und das Spiel eindrucksvoll mit 4:0 für sich zu entscheiden. Tobias Ulbing und Lucien Liyolo-Holzmann glänzten dabei mit jeweils zwei Toren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit drei Minuten Verspätung und beiden Teams war der Wille, das Spiel zu dominieren, deutlich anzumerken. LAC-Inter, in ihren schwarz-rot gestreiften Trikots, übernahm schnell die Initiative und versuchte, die Gäste unter Druck zu setzen. In der 9. Minute brachte Pauer einen Freistoß aus dem linken Mittelfeld gefährlich in den Strafraum, der Ball verfehlte jedoch knapp das lange Eck. Die erste Chance für Maccabi Wien bot sich in der 7. Minute, als Koller aus 12 Metern von halblinks verzog.

Der Druck von LAC-Inter nahm zu, doch die Chancenverwertung ließ noch zu wünschen übrig. In der 26. Minute spielte Canov einen guten Pass auf Feurer, der jedoch den Ball nicht ordentlich traf und somit die Gelegenheit vergab. Ein weiteres Highlight der ersten Hälfte war die Hereingabe von rechts durch Patiashvili, die Kurevija im Tor von LAC-Inter mit einem tollen Reflex klärte, doch das Tor hätte wegen Abseits ohnehin nicht gezählt.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ohne Tore, nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit Fahrt auf. Tobias Ulbing, der nach einer mehrwöchigen Pause sein Comeback gab, brachte LAC-Inter in der 64. Minute in Führung. Nach einem Getümmel im Strafraum nutzte Ulbing seine Chance und traf aus kurzer Distanz zum 1:0.

Der Führungstreffer löste bei den Gastgebern einen wahren Torrausch aus. In der 71. Minute erhöhte Marian Reitzer nach einer Flanke von Canov per Flugkopfball auf 2:0. Nur vier Minuten später nutzte Lucien Liyolo-Holzmann eine Unordnung in der Abwehr der Gäste, nachdem diese den Ball nicht klären konnten. Canov legte den Ball vom linken Fünf-Meter-Eck vor das Tor, und Liyolo-Holzmann drückte den Ball über die Linie zum 3:0.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit setzte LAC-Inter noch einen drauf. Ein Freistoß von Pauer in der 90. Minute fand seinen Weg zu Tobias Ulbing, der den Ball ins Netz beförderte und mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:0-Endstand markierte. Die Gäste aus Wien konnten dem Angriffsdruck der Gastgeber in der zweiten Halbzeit nichts entgegensetzen und mussten sich klar geschlagen geben.

Milan Sprecakovic: "Vor der Pause war die Partie hart umkämpft, nach der Pause hatten wir anfangs mehr vom Spiel. Dann haben wir gerade in der besten Phase das Gegentor kassiert und dann war die Luft draußen. Nachdem wir letzten Woche den Klassenerhalt fixiert haben, hat man gemerkt, dass nicht mehr viel ging. LAC hat dann am Ende ganz verdient gewonnen."

LAC-Inter: Dario Kurevija, Lucien Liyolo-Holzmann, Tobias Seebacher, Ulrich Hubauer, Patrik Canov, Eric Damschen, Nicolas Bonk, Ismael Drabo (K), Lukas Pauer, Valentin Neuhold, Felix Feurer



Ersatzspieler: Gabriel Steinbauer, Ludwig Hubauer, Marian Reitzer, Muhammed Halici, Leon Skreta, Tobias Ulbing



Trainer: Günther Weigl

__________ Maccabi Wien: Elias Behringer, Florian Fürst, Nico Gerak, Majlind Mehmetaj, Mateo Dragicevic (K), David Patiashvili, Noah Karl, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Krystian Koller, Aytac Sahin



Ersatzspieler: David Ljevar, Laurence Opitz, Daniel Briffaut, Stefan Sirkic, Justin Oghafua, Eray Sinavu



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

2. Landesliga: LAC-Inter : Maccabi - 4:0 (0:0)

93 Tobias Ulbing 4:0

75 Lucien Liyolo-Holzmann 3:0

71 Marian Reitzer 2:0

64 Tobias Ulbing 1:0

