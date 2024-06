Trotz zweimaliger Führung: FAC Wien Amateure unterliegen Nußdorfer AC

Details Sonntag, 02. Juni 2024 19:54

Die FAC Wien Amateure trennten sich in einer knappen Partie mit 2:3 vom Nußdorfer AC. Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber, die zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen. Doch in einer spannenden zweiten Halbzeit drehte der Nußdorfer AC das Spiel zu seinen Gunsten und sicherte sich am Ende die drei Punkte.

Führung für die Gastgeber in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Elan auf beiden Seiten, und die FAC Wien Amateure zeigten von Anfang an, dass sie die Oberhand behalten wollten. Bereits in der 31. Minute konnte Aris Stogiannidis das erste Tor für die Heim-Mannschaft erzielen. Abschluss brachte die FAC Wien Amateure mit 1:0 in Führung. Trotz einiger guter Chancen für beide Mannschaften blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem Spielstand.

Nußdorfer AC dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Denis Bakici der Ausgleich zum 1:1 in der 48. Minute. Dieser Treffer gab dem Nußdorfer AC neuen Auftrieb, und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch.

Die FAC Wien Amateure ließen sich jedoch nicht entmutigen und schlugen in der 61. Minute zurück. Kazim Olpak brachte die Gastgeber mit einem schönen Treffer erneut in Führung und stellte den Spielstand auf 2:1. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur sieben Minuten später glich Niklas Villinger für den Nußdorfer AC zum 2:2 aus.

Das Spiel war nun auf Messers Schneide, und beide Mannschaften suchten die Entscheidung. In der 72. Minute gelang es erneut Denis Bakici, sich in die Torschützenliste einzutragen. Sein Treffer zum 2:3 brachte den Nußdorfer AC erstmals in Führung. Trotz einiger weiterer Chancen für die FAC Wien Amateure konnten die Gastgeber keinen Ausgleich mehr erzielen, und so endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem knappen 2:3 für den Nußdorfer AC.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC Amateure): "Sehr bitter wenn du zweimal in Führung gehst und dann trotzdem verlierst. Aber es gibt noch zwei Spiele, auf die wir uns jetzt fokussieren, um den Klassenerhalt zu schaffen!"

Aufstellungen:

FAC Wien: Tobias Bencsics, Anton Martinovic, Josef Taieb, Kazim Olpak, Aris Stogiannidis, Armin Domuzeti, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Mario Mandl, Rasid Ikanovic, Darko Mankulovic (K)

Ersatzspieler: Yasin Khawasik, Matthias Widy, Hayden Montgomery Nelson Henry, Jawad Nabavi, Rudolf Wendl

Trainer: Peter Weingartmann

NAC: Jakob Chiste - Niko Fischer, Thomas Kral (K), Tolga Imren, Lorin Leidenfrost, Christoph Fehringer - Can Bakici, Lasse Czeschel, Emilian Celo, Denis Bakici - Mahdi Aouas

Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Niklas Villinger, Tobias Jauschowetz, Michael Gihl, Dominik Hofer, Pieter Vestjens

Trainer: Thomas Kral

2. Landesliga: FAC Amat. : NAC - 2:3 (1:0)

72 Denis Bakici 2:3

68 Niklas Villinger 2:2

61 Kazim Olpak 2:1

48 Denis Bakici 1:1

31 Aris Stogiannidis 1:0

