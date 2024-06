Kein Sieger bei FCJ Alt Ottakring und SC Columbia Floridsdorf

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:05

Das Duell zwischen FCJ Alt Ottakring und dem SC Columbia Floridsdorf endete mit einem 1:1-Unentschieden. Der FCJ Alt Ottakring ging in der ersten Halbzeit in Führung, während die Gäste aus Floridsdorf in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielten. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb es letztlich beim gerechten Remis.

Frühe Führung für FCJ Alt Ottakring

Columbia startet gut in die Partie und ist in den ersten 15 Minunten spielerisch klar besser. Klare Chancen fehlen aber auf beiden Seiten. Nach einem Corner findet Columbia dann eine Doppelchance vor, bekommt den Ball aber nicht ins Tor. Die Gastgeber machen es besser und sind vor allem effektiver. In der 30. Minute kontert Alt Ottakring nach einem Corner für Columbia und Islam Awad erzielt das 1:0. Kurz darauf gab es eine weitere Chance für Ottakring nach einer Umschaltaktion in Folge eines Corners, doch der Columbia-Torwart rettet stark.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeit startet Ottakring besser und hatte Chancen auf das 2:0. Mit einem Doppeltausch in der 55. Minute bringt Columbia aber frische Kräfte und bringt das Spiel wieder mehr auf seine Seite. Nach einem Einwurf und einer schönen Flanke aus dem Halbraum erzielt Maurer schließlich das 1:1. Anschließend gab es noch vier gute Chancen für Columbia und zwei gute Chancen für Ottakring, aber der Ball wollte kein weiteres Mal ins Tor.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): „Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden. Wir hatten mehr vom Spiel aber Alt Ottakring auch gute Chancen. Leider sind wir noch nicht so weit, solche Spiele für uns zu entscheiden. Da gilt es in der Zukunft stabiler zu werden.“

Aufstellungen:

FCJ Alt-Ottakring: David Domig - Alexander Schmit, Niklas Schwarzl, Julian Fally, Paul Keschmann - Dominik Belada (K), Adonis Ghiban, Douglas Escobar Magana, Oliver Neustifter, Andreas Krail - Islam Awad

Ersatzspieler: Pierrick Caruel, Samuel Chira, Oskar Broukal, Sebastian Krainz, Patrick Neureiter, Rafael Wieser

Trainer: Stefan Fastlabend

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Daniel Emeh, Marcel Neumann, Robert Lalic, Ismail Tekcan, Rene Amtmann (K), Daniel Maurer, Yoshiki Nakamura, Lukas Damjanovic, Antonio Rados

Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Fabian Müller, Batuhan Büyüktazim, Andrei Nasalean, Mohamad Yousef, Christopher Redl

Trainer: Michael Maurer

2. Landesliga: Ottakring : Col Floridsdorf - 1:1 (1:0)

70 Daniel Maurer 1:1

30 Islam Awad 1:0

