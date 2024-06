SC Columbia Floridsdorf versalzt SC Ostbahn XI die Aufstiegssuppe

Details Samstag, 08. Juni 2024 20:38

In einem an Dramatik wohl nicht zu überbietenden Match der 2. Landesliga setzte sich SC Columbia Floridsdorf am Samstag am Ende mit 4:3 gegen SC Ostbahn XI durch. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und lieferten sich ein intensives Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Ostbahn vergibt damit wohl den Matchball im Kampf um Platz 2, der den Aufstieg in die Stadtliga bedeutet. Verfolger LAC hat sein Spiel erst am Sonntag und kann Ostbahn überholen.

Blitzstart und ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann schwungvoll, und bereits in der 3. Minute sorgte SC Ostbahn XI für den ersten Aufreger: Ein Stangenschuss der Gäste ließ die Fans aufhorchen. Kurz darauf, in der 7. Minute, verpasste ein Kopfball nach einem Eckball knapp das Tor der Gastgeber. SC Columbia Floridsdorf gelang es, sich von diesem frühen Druck nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. In der 13. Minute setzte Marco Josic ein erstes Ausrufezeichen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

SC Ostbahn XI antwortete entschlossen und erzielte in der 26. Minute den Ausgleich. Gökhan Ünver setzte sich nach einem hervorragenden Pass in die Spitze durch, umkurvte den Torwart und schob den Ball ins Netz. Beide Teams lieferten sich in der Folgezeit ein intensives Duell, ohne jedoch weitere Tore bis zur Halbzeitpause zu erzielen. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Intensität zu. SC Ostbahn XI ging in der 57. Minute erneut in Führung. Oguzhan Önemli verwertete eine Flanke nach einem hohen Ball in die Spitze per Kopf zum 1:2. Die Gäste drängten weiter und trafen in der 63. Minute nur die Latte nach einem schönen Schlenzer.

Doch SC Columbia Floridsdorf zeigte sich kämpferisch und erzielte in der 76. Minute den Ausgleich. Nach einem Freistoß drückte Batuhan Büyüktazim den Ball über die Linie zum 2:2. Nur acht Minuten später, in der 84. Minute, gelang ihnen sogar die erneute Führung. Oguzhan Önemli traf nach einem schönen Stanglpass zum 3:2.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in den Schlussminuten. In der 87. Minute glich SC Ostbahn XI erneut aus. Lukas Damjanovic traf aus spitzem Winkel zum 3:3 - zu dem Zeitpunkt war auch schon Routinier und Ex-Nationalteamspieler Ümit Korkmaz für die Gäste auf dem Platz. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. In der 90. Minute sorgte Marco Josic mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern ins kurze Eck für das 4:3 und damit für die Entscheidung zugunsten von SC Columbia Floridsdorf. In der Schlussphase musste Ostbahn dann auch noch einen Rot-Ausschluss nach einer Tätlichkeit hinnehmen. Das ist es dann aber ohnehin gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

Stimmen zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "Das Spiel heute war nichts für schwache Nerven. Für die Fans war es natürlich super, für mich als Trainer schwierig, weil wir gute Phasen hatten, aber schlechte. So kommt dann auch so ein Spiel zustande. Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich mit und gehen mit Selbstvertrauen in das letzte Spiel der Saison."

Turgay Taskiran (Obmann Ostbahn XI): "Das Ergebnis ist sehr bitter. Wir hätten das Spiel nachhause spielen müssen. Das wäre möglich gewesen. Jetzt haben wir es leider nicht mehr selbst in der Hand, als Zweiter aufzusteigen."

Aufstellungen:

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Marcel Neumann, Robert Lalic, Rene Amtmann, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Marco Josic, Daniel Maurer, Yoshiki Nakamura, Antonio Rados

Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Daniel Emeh, Ismail Tekcan, Batuhan Büyüktazim, Christopher Redl, Lukas Damjanovic

Trainer: Michael Maurer

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Efe Arac, Gökhan Ünver (K), Baran Dinli, Niklas Gall, Oguzhan Önemli, Atilla Dede, Marsellinio Gojkovic, Muharrem Ilhan

Ersatzspieler: Christoph Feleki, Salih Yilmaz, Nürettin Köse, Ümit Korkmaz, Oliver Pilarek, Tanju Kayhan

Trainer: Coskun Kayhan

2. Landesliga: Col Floridsdorf : Ostbahn XI - 4:3 (1:1)

92 Marco Josic 4:3

87 Lukas Damjanovic 3:3

84 Oguzhan Önemli 2:3

76 Batuhan Büyüktazim 2:2

57 Oguzhan Önemli 1:2

26 Gökhan Ünver 1:1

13 Marco Josic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.