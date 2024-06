FAC Wien Amateure besiegen Wiener Sport-Club 1b in torreichem Spiel mit 5:3

Details Sonntag, 09. Juni 2024 10:48

In einem spannenden und torreichen Match der 2. Landesliga (WIEN) setzte sich das Team der FAC Wien Amateure gegen den Wiener Sport-Club 1b mit 5:3 durch. Obwohl das Spiel zur Halbzeit mit einem 1:1 ausgeglichen war, nahmen die FAC Wien Amateure in der zweiten Hälfte das Heft in die Hand und erzielten vier Tore. Der Wiener Sport-Club 1b konnte trotz einer beherzten Leistung nicht mehr entscheidend zurückschlagen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften, dass sie das Spiel für sich entscheiden wollten. In der ersten Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel an, und beide Teams begannen mit viel Elan. Trotz intensiver Bemühungen dauerte es bis zur 40. Minute, bis der erste Treffer fiel. Nikola Sokolovic brachte den Wiener Sport-Club 1b mit einem gezielten Schuss in Führung, sehr zur Freude der heimischen Fans.

Die Führung hielt jedoch nicht lange an. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, gelang Armin Domuzeti von den FAC Wien Amateuren der Ausgleich. Mit diesem Tor stellte er sicher, dass seine Mannschaft mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Pause ging.

Torreiche zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit erhöhte FAC Wien Amateure den Druck und setzte die Abwehr des Wiener Sport-Club 1b stark unter Druck. Dies zahlte sich in der 70. Minute aus, als Mario Mandl seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Damit stand es 2:1 für FAC Wien Amateure.

Nur zwölf Minuten später war es erneut Mario Mandl, der die Führung weiter ausbaute. Mit seinem zweiten Tor in der 82. Minute erhöhte er den Spielstand auf 3:1. Dies schien die Wiener Sport-Club 1b Spieler zu verunsichern, und nur zwei Minuten später schlug Mario Mandl wieder zu, diesmal zum 4:1 in der 84. Minute. Innerhalb von nur 14 Minuten hatte Mandl somit einen Hattrick erzielt und das Spiel nahezu entschieden.

Doch die FAC Wien Amateure gaben sich noch nicht zufrieden. In der 85. Minute setzte Ernad Kupinic noch einen drauf und erzielte das fünfte Tor für seine Mannschaft. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die FAC Wien Amateure führten mit 5:1.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der Wiener Sport-Club 1b, das Ergebnis etwas erträglicher zu gestalten. Mateja Nedeljkovic erzielte in der 87. Minute das 2:5, ein kleiner Trost für die Gastgeber. Kurz vor dem Abpfiff unterlief Josef Taieb von den FAC Wien Amateuren ein unglückliches Eigentor, wodurch der Endstand auf 3:5 festgelegt wurde.

Nach 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die FAC Wien Amateure konnten einen verdienten Sieg feiern. Dank einer starken zweiten Halbzeit und einer herausragenden Leistung von Mario Mandl sicherten sie sich die drei Punkte und festigten ihre Position in der Tabelle.

Stimme zum Spiel:

"Ja, durch den Sieg konnten wir natürlich den Klassenerhalt fixieren und das macht die Mannschaft sehr froh! Die Partie war zunächst über weite Strecken eine sehr ausgeglichene Partie, aber vor allem das 2:1 für uns war dann das entscheidende Tor, welches das Spektakel eröffnet hat", erklärte Trainer Weingartmann. "Wir sind dann sehr stark in jeden Angriff gekommen und konnten schlussendlich auch auf 5:1 erhöhen. Alle haben geglaubt, dass es das war, jedoch kam der Sport-Club nochmals auf 3:5 heran, aber trotzdem waren die fünf Tore zu viel um nochmals die Partie heiß zu machen. Ich freue mich natürlich über den Klassenerhalt und jetzt können wir mit aller Ruhe in die letzte Runde gehen, wobei wir auch in der letzten Runde alles geben werden", fügte Weingartmann hinzu.

Aufstellung:

Wiener Sport-Club: Tobias Spraider - Hashim Rexhepi, Jakob Grimm (K), Johannes Wurm, Mateja Nedeljkovic, Tizian Bender - Eray Öztürk, Nikola Sokolovic, Emirhan Tütünci - Houssem Fattoum, Berat Kocak



Ersatzspieler: Sebastian Wagner, Bülbül Berkant, Viktor Pajkic, Stefano Cancar, Aleksander Vdovitchenko, Poyraz Özmeral



Trainer: Alexander Berger

FAC Wien: Muhammed Aldirmaz, Josef Taieb, Kazim Olpak, Matthias Widy, Armin Domuzeti, Aris Stogiannidis, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Mario Mandl, Rasid Ikanovic, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Noah Rois, Diyar Cifci, Isaiah Akhede, Anton Martinovic, Jawad Nabavi, Rudolf Wendl



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: W. Sport-Club 1b : FAC Amat. - 3:5 (1:1)

90 Eigentor durch Josef Taieb 3:5

87 Mateja Nedeljkovic 2:5

85 Ernad Kupinic 1:5

84 Mario Mandl 1:4

82 Mario Mandl 1:3

70 Mario Mandl 1:2

44 Armin Domuzeti 1:1

40 Nikola Sokolovic 1:0

Foto: LIGAPORTAL

