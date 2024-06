DSV Fortuna 05 triumphiert gegen A11 - R.Oberlaa

Details Sonntag, 09. Juni 2024 16:20

In der 28. Runde der 2. Landesliga (Wien) setzte sich DSV Fortuna 05 klar mit 3:0 gegen A11 - R.Oberlaa durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Sieg. Jakob Linsbichler und Fabian Kühnberger erzielten die Tore, die Fortuna schon früh auf die Siegerstraße brachten. Auch in der zweiten Hälfte ließ DSV Fortuna 05 nichts anbrennen und machte mit einem weiteren Treffer alles klar.

Starke erste Halbzeit von DSV Fortuna 05

Das Spiel begann mit dem Anpfiff um 17:00 Uhr, und die Gäste von DSV Fortuna 05 machten von Anfang an Druck. Bereits in der 13. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Nachdem die gesamte Mannschaft eine traumhafte Kombination spielte, konnte Jakob Linsbichler perfekt abschließen. Die Heimmannschaft hatte Schwierigkeiten, sich von diesem frühen Schock zu erholen und fand in der ersten Halbzeit nur schwer ins Spiel.

In der 47. Minute, kurz vor dem Halbzeitpfiff, erhöhte Fabian Kühnberger auf 2:0 für die Gäste. Kühnberger setzte sich in einer sehenswerten Einzelaktion durch und ließ dem Torhüter von A11 - R.Oberlaa keine Chance. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging DSV Fortuna 05 in die Halbzeitpause.

DSV Fortuna 05 dominiert auch nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel versuchte A11 - R.Oberlaa, das Spiel zu drehen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ kaum Chancen zu. DSV Fortuna 05 hingegen spielte konzentriert weiter und suchte immer wieder den Weg nach vorne.

In der 90. Minute besiegelte Fabian Kühnberger mit seinem zweiten Tor des Abends den Endstand von 3:0. Kühnberger nutzte eine Hereingabe von der rechten Seite und vollendete souverän. Mit diesem Treffer krönte er seine starke Leistung und sicherte Fortuna den verdienten Sieg.

Das Spiel endete schließlich mit 0:3, und DSV Fortuna 05 durfte sich über drei wichtige Punkte freuen. A11 - R.Oberlaa hingegen wird die nächsten Spiele nutzen müssen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Zemri Deari: "Es war bis zur 70. Minute ein sehr dominantes Spiel von uns, da haben wir auch eigentlich alles richtig gemacht. Highlight war für mich das erste Tor, als die komplette Mannschaft den Ball am Fuß hatte, ehe wir das Tor erzielen konnten. Wir haben auch noch einen Elfmeter verschossen und drei Abseitstore erzielt, also der Sieg geht jedenfalls in Ordnung und ich freue mich, dass wir zu Null gespielt haben."

__________

A11 - R.Oberlaa: Thomas Stocker - Daniel Kocer, Nico Fuchs, David Kellner, Christoph Stamminger - Alexander Postl, Maximilian Schaden, Mihajlo Vucinic, David Holyst - Christian Eder (K), Meris Maljoki



Ersatzspieler: Leon Priegl, Daniel Landauf, Niklas Gobauer, Marc Bleyer, Christoph Papai



Trainer: Christian Svarc

__________ DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Maximilian Loicht, Lukas Schöberl, Luca Centrone - Konstantin Langer, Felix Kubeczko, Jakob Linsbichler, Aladin Stafa, Nikolas Keseljevic - Hischam Aouas, Fabian Kühnberger



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Benjamin Bednarcik, Ivo Österreicher, Martin Blazevic, Finnan Smith



Trainer: Zemri Deari

2. Landesliga: R.Oberlaa : Fortuna 05 - 0:3 (0:2)

47 Fabian Kühnberger 0:2

13 Jakob Linsbichler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.