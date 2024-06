Gersthofer SV und LAC-Inter trennen sich torlos in spannender Partie

Details Sonntag, 09. Juni 2024 16:42

In einem umkämpften Match der 28. Runde der 2. Landesliga (WIEN) trafen der Gersthofer SV und der LAC-Inter aufeinander. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Einsatz, doch am Ende konnte keine der Mannschaften den entscheidenden Treffer landen.

Intensiver Beginn ohne Tore

Das Spiel wurde pünktlich in der 1. Minute angepfiffen und von Beginn an war klar, dass beide Teams gewillt waren, die Partie für sich zu entscheiden. Der Gersthofer SV startete druckvoll und versuchte früh, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Abwehrreihe des LAC-Inter stand jedoch sicher und konnte die ersten Angriffsbemühungen der Hausherren erfolgreich abwehren.

Die Gäste taten sich schwer und kamen nicht wirklich vor das Tor von Gersthof. Die Elf von Trainer Wolfgang Prochaska hatte vor der Pause zwei gute Möglichkeiten auf Tore. Einmal nach einer starken Kombination über mehrere Stationen und Boris Biro brachte den Ball aus drei Metern nicht im Tor unter. Fast die gleiche Situation wenig später. Grijo blieb im Eins-gegen-Eins mit dem gegnerischen Torhüter aber nur zweiter Sieger.

Hochspannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeitpause setzte sich das intensive Spiel fort. Beide Teams kamen hochmotiviert aus der Kabine und suchten weiterhin den Weg nach vorne.

In der Schlussphase wurde die Partie immer hitziger, und die Zweikämpfe nahmen an Intensität zu. Beide Mannschaften wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen, doch die Defensive beider Teams zeigte sich an diesem Tag in Bestform. Juruk kam aber noch zu einem Stangenschuss in der Schlussphase.

Vermeintliches Siegestor aberkannt

In der Nachspielzeit folgte dann aber der absolute Wahnsinn: Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld kam Deptula an der zweiten Stange an den Ball und köpfte in die Mitte auf Biro, der ebenfalls per Kopf auf 1:0 stellte. Der Jubel war grenzenlos, doch der Schiedsrichterassistent hatte etwas dagegen und hob die Fahne - Abseits (93.).

Wolfgang Prochaska: "Extrem ärgerlich, weil sich die Mannschaft den Sieg verdient hätte. Das war niemals Abseits. Es war aber eine top Leistung vom gesamten Team. Erste Halbzeit waren wir sehr dominant, hätten führen müssen. Nach der Pause war es eine sehr hitzige Partie, nicht nur aufgrund der Temperaturen. Schlussendlich kann ich der Mannschaft nur Respekt für die letzten Wochen zollen. Wir haben den Klassenerhalt geschafft indem wir in den letzten 9 Spielen nur eine Niederlage kassierten."

