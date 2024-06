First Vienna FC Amateure schießen KSV Siemens mit 12:1 vom Platz

Details Montag, 10. Juni 2024 13:26

Im 28. Spieltag der 2. Landesliga empfing KSV Siemens die First Vienna FC Amateure in einem Spiel, das von Anfang an durch die Dominanz der Gäste geprägt war. Mit einem Endstand von 1:12 zugunsten der First Vienna FC Amateure wurde KSV Siemens vor heimischer Kulisse regelrecht überrollt. Trotz eines Ehrentreffers von Vedad Delic war das Team von KSV Siemens den Offensivkräften der Gäste nicht gewachsen.

Blitzstart für First Vienna

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, übernahm der First Vienna das Kommando. Bereits in der 3. Minute erzielte Louis Birkhahn das 0:1, was den Auftakt zu einem Torreigen der Gäste darstellte. Nur drei Minuten später, in der 6. Minute, erhöhte Aelaf Ayalew auf 0:2. Die Defensive von KSV Siemens schien überfordert und fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gäste.

Die Situation verschlechterte sich weiter, als Paolo Aurelio Piccinini in der 10. Minute das 0:3 markierte. Erst in der 18. Minute konnte KSV Siemens durch Vedad Delic ein Lebenszeichen senden, der zum 1:3 traf und damit die Hoffnungen der Heimfans kurzzeitig aufleben ließ.

Doch diese Hoffnungen wurden schnell wieder zunichte gemacht. In der 27. Minute stellte Hakija Mahmutovic den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, indem er zum 1:4 traf. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, war es erneut Mahmutovic, der das 1:5 erzielte und damit die Weichen für einen deutlichen Sieg seines Teams stellte.

First Vienna FC Amateure setzen dem Spiel die Krone auf

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten die First Vienna FC Amateure keine Gnade. Karl Höflich traf in der 47. Minute zum 1:6, was den Beginn einer weiteren torreichen Halbzeit markierte. Innerhalb kürzester Zeit erhöhte Hakija Mahmutovic in der 59. und 60. Minute auf 1:7 und 1:8 und schnürte damit einen beeindruckenden Hattrick.

Louis Birkhahn setzte in der 61. Minute das nächste Ausrufezeichen und traf zum 1:9. Der Sturmlauf der Gäste schien kein Ende zu nehmen, und auch Lukas Lorinson reiht sich in die Torschützenliste ein, als er in der 74. Minute das 1:10 erzielte. Der Druck auf die Abwehrreihe von KSV Siemens blieb konstant hoch.

In der Schlussphase des Spiels markierte Luka Babic in der 83. Minute das 1:11, und kurz vor dem Schlusspfiff setzte Collin Iyobosa mit dem 1:12 in der 89. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. Die Gäste vom First Vienna FC ließen keine Zweifel an ihrer Überlegenheit und dominierten das Spiel in allen Belangen.

Aufstellungen:

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze - Simon Loberau, Valentin Stollreiter (K), Chidinma Onuorah, Karol Czajkowski - Antonio Jozic, Hasim Hassan, Sebastian Gündl, Tarik Suta - Nedeljko Jefimic, Vedad Delic

Ersatzspieler: Inan Akkaya, Jason Zou, Josip Ivankovic, Samson Belachew, Thomas Prelesnik

Trainer: Damir Halilhodzic

Vienna: Daniel Luger, Paolo Aurelio Piccinini, Razvan Boca, Louis Birkhahn, Michael Valtchev, Hakija Mahmutovic, Karl Höflich, Aelaf Ayalew, Kelechi Nnamdi, Felix Nagele, Lukas Lorinson (K)

Ersatzspieler: Christian Spitzer, Simon Ellen, Dominic Dziurdzik, Hektor Krasniqi, Collin Iyobosa, Luka Babic

Trainer: Gökce Tuna , BSc

2. Landesliga: Siemens : Vienna Amat. - 1:12 (1:5)

89 Collin Iyobosa 1:12

83 Luka Babic 1:11

74 Lukas Lorinson 1:10

61 Louis Birkhahn 1:9

60 Hakija Mahmutovic 1:8

59 Hakija Mahmutovic 1:7

47 Karl Höflich 1:6

42 Hakija Mahmutovic 1:5

27 Hakija Mahmutovic 1:4

18 Vedad Delic 1:3

10 Paolo Aurelio Piccinini 0:3

6 Aelaf Ayalew 0:2

3 Louis Birkhahn 0:1

