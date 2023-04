TWL Elektra 1b nicht zu stoppen!

Details Montag, 03. April 2023 21:01

Wiener Akademik steckte gegen TWL Elektra 1b eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Damit wurde TWL Elektra 1b der Favoritenrolle vollends gerecht.Vedran Stojak, Trainer der TWL Elektra 1B konnte sich über einen lockeren Auswärtssieg gegen Wiener Akademik freuen: "Wir haben sehr gut gespielt und auch das umgesetzt was wir uns vorgenommen haben." Im Hinspiel hatte der Ligaprimus einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Tormann hält Hausherren im Spiel

Arben Kokollari versenkte die Kugel nach einem schnell abgespielten Freistoß aus knapp 17 Metern zum 1:0 (21.). Davor und danach hatten die Gäste mehr vom Spiel und etliche Möglichkeiten. Immer wieder war beim Tormann der Gastgeber aber Endstation. TWL Elektra 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Deckel drauf

Das Spiel änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht wirklich, ein wenig nahm die Dominanz des Tabellenführers aber dann doch ab. Trotzdem konnte man schließlich den Deckel draufmachen. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Kokollari bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). Nach einem Querpass musste er nur mehr einschieben. Tobias Wendl brachte TWL Elektra 1b nach einer schnellen Umschaltaktion in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (55.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewannen die Gäste gegen Wiener Akademik.

Vedran Stojak (Trainer TWL Elektra 1B):

"Wir haben sehr gut gespielt und auch das umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Schon vor der Pause wäre mehr möglich gewesen, da hat der gegnerischen Tormann aber so gut wie alles gehalten. Nach der Pause waren wir dann effizienter."

Wiener Akademik muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen TWL Elektra 1b weiter im Abstiegssog. Wiener Akademik schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 41 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Wiener Akademik alles andere als positiv. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Wiener Akademik nur drei Zähler.

Wer soll TWL Elektra 1b noch stoppen? TWL Elektra 1b verbuchte gegen Wiener Akademik die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga A weiter an. Die Angriffsreihe von TWL Elektra 1b lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 56 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von TWL Elektra 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 14 Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. TWL Elektra 1b scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. Wiener Akademik empfängt am 15.04.2023 Wien United Grasshoppers 05, während TWL Elektra 1b einen Tag später Rennweger SV zu Gast hat.

Oberliga A: Wiener Akademik – TWL Elektra 1b, 0:3 (0:1)

55 Tobias Wendl 0:3

50 Arben Kokollari 0:2

21 Arben Kokollari 0:1

