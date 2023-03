Lehrstunde für Srbija Wien!

Details Montag, 27. März 2023 08:51

"Spielerisch war das auch so wie wir uns das vorgestellt haben", war Zemri Deari nach dem Sieg gegen SV Srbija Wien zufrieden. Ankerbrot erteilte beim 5:0 eine Lehrstunde. An der Favoritenstellung ließ Ankerbrot keine Zweifel aufkommen und trug gegen Srbija Wien einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte KSV Ankerbrot Monte Laa einen 2:1-Sieg gefeiert. In der Vorwoche setzte es für die siegreichen Hausherren noch ein 0:3 gegen Cro-Vienna.

Souveräne Vorstellung

Es dauerte zwar etwas mehr als ein halbe Stunde bis man Fahrt aufnahm, dann aber umso mehr. Mit einem schnellen Doppelpack (31./36.) zum 2:0 schockte Shndrit Deari SV Srbija Wien. Besonders der zweite Treffer war nach eine sehenswerten individuellen Leistung sehenswert. Mit der Führung für Ankerbrot ging es in die Halbzeitpause.

Wiedergutmachung

Den Vorsprung des Gastgebers ließ Kushtrim Salijaj in der 66. Minute anwachsen. Für das 4:0 von KSV Ankerbrot Monte Laa sorgte Vigan Veliu, der in Minute 77 zur Stelle war, nachdem man den Ball zuvor über mehrere Stationen laufen hatte lassen. In der 81. Minute legte Arijeton Ziba zum 5:0 zugunsten von Ankerbrot nach. Am Ende kam KSV Ankerbrot Monte Laa gegen Srbija Wien zu einem verdienten Sieg.

Zemri Deari (Trainer KSV Ankerbrot):

"Spielerisch war das auch so wie wir uns das vorgestellt haben. Speziell im Vergleich zu letzter Woche als wir verdient verloren haben, waren wir deutlich besser. Anfangs konnte sich Srbija noch wehren, mit Fortdauer waren wir dann aber klar überlegen und haben den Sieg auch in dieser Höhe verdient geholt."

Ankerbrot konnte sich gegen SV Srbija Wien auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur 16 Gegentoren hat KSV Ankerbrot Monte Laa die beste Defensive der Oberliga A. Ankerbrot knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte KSV Ankerbrot Monte Laa elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Ankerbrot konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von Srbija Wien derzeit nicht. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 14-mal brachte SV Srbija Wien den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Srbija Wien schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von SV Srbija Wien bleibt angespannt. Gegen KSV Ankerbrot Monte Laa musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für Ankerbrot ist 1. SC Kalksburg-Rodaun (Samstag, 14:30 Uhr). Srbija Wien misst sich am selben Tag mit Besiktas Wiener Adler (17:15 Uhr).

Oberliga A: KSV Ankerbrot Monte Laa – SV Srbija Wien, 5:0 (2:0)

81 Arijeton Ziba 5:0

77 Vigan Veliu 4:0

66 Kushtrim Salijaj 3:0

36 Shndrit Deari 2:0

31 Shndrit Deari 1:0

