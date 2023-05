Torspektakel zwischen Union 12 und Rennweger SV!

Details Dienstag, 09. Mai 2023 08:00

Union 12 und Rennweger SV lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. FC Union 12 wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte Union 12 bei Rennweger SV die volle Punktzahl eingefahren (6:0).

0:2 aufgeholt

Ebenezer Sagoe brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von FC Union 12 über die Linie (7.). In der 21. Minute erhöhte Gideon Glaser auf 2:0 für den Gastgeber. Doch die Gäste kamen nun besser in Schwung. Nnamdi Sieber verkürzte für Rennw. SV später in der 30. Minute auf 1:2. Constantin Kumaus nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Erneut hin und her

Für das dritte Tor von Union 12 war Glaser verantwortlich, der in der 56. Minute das 3:2 besorgte. Drago Durcevic war es, der in der 63. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Union 12 unterbrachte. Youssef Ayed witterte seine Chance und schoss den Ball zum 4:3 für Union 12 ein (69.). In der 87. Minute war Durcevic mit dem Ausgleich zum 4:4 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer!

Last-Minute-Sieg

Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Eric Rohrmoser noch einen Treffer parat hatte (92.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Union 12 Rennweger SV 5:4.

Union 12 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 27 ergatterten Punkten steht FC Union 12 auf Tabellenplatz zehn. In der Verteidigung von Union 12 stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. FC Union 12 verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Union 12 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen FC Union 12 – Rennw. SV bleibt weiter unten drin. Rennweger SV musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Rennw. SV insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Rennweger SV in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag trifft Union 12 auf Wien United Grasshoppers 05, Rennw. SV spielt am selben Tag gegen SK Cro-Vienna BD Gruppe.

Oberliga A: FC Union 12 – Rennweger SV, 5:4 (2:2)

92 Eric Rohrmoser 5:4

87 Drago Durcevic 4:4

69 Youssef Ayed 4:3

63 Drago Durcevic 3:3

56 Gideon Glaser 3:2

39 Constantin Kumaus 2:2

30 Nnamdi Sieber 2:1

21 Gideon Glaser 2:0

7 Ebenezer Sagoe 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei