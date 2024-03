Wacker Wien mit Kantersieg zum Auftakt

Details Sonntag, 17. März 2024 18:43

"Die Jungs haben eigentlich von Beginn an keine Zweifel daran gelassen, wer das Feld als Sieger verlassen wird." Ender Derebasi zeigte sich von dem klaren 4:0 seiner Wacker Wien über Wiener Akademik wenig überrascht. Der Favorit brauchte zwar bis in die zweite Halbzeit um für klare Verhältnisse zu sorgen, kam aber über 90 Minuten nie in Gefahr einen Punkteverlust zu erleiden.

Elfmeter bringt Führung

"Die (Anm. Wiener Akademik) haben sich mit 8 Mann hinten reingestellt und uns so das Leben schwer machen wollen", war Derebasi anfangs des Spiels nicht überrascht über die Spielweise der Hausherren, die die Räume eng machen wollten. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde und brauchte einen Strafstoß, ehe die Gäste in Führung gingen. Alberto Zele brachte SC Wacker Wien aus 11 Metern in der 36. Minute in Front. Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.

Klare Sache

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spiel, Tore fielen dann aber mehr. Aco Bijelic versenkte die Kugel in der 53. Minute zum 2:0 und sorgte damit schon für eine Vorentscheidung. Für das 3:0 sorgte Yunus Avci in Minute 77 und Emre Canli stellte schließlich mit dem 4:0 den Endstand her (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte Wacker Wien am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wiener Akademik.

Ender Derebasi: "Die Jungs haben eigentlich von Beginn an keine Zweifel daran gelassen, wer das Feld als Sieger verlassen wird. Es wird da oben in der Tabelle noch richtig eng, das hat die Niederlage von Besiktas, die mich persönlich natürlich ein wenig freut, gezeigt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt aber die Mannschaft hat heute schon gut performt."

Nächster Prüfstein für Wiener Akademik ist Union Triester S.C. (Samstag, 14:00 Uhr). Wacker Wien misst sich am selben Tag mit Rennweger SV (20:00 Uhr).

Oberliga A: Wiener Akademik – SC Wacker Wien, 0:4 (0:1)

83 Emre Canli 0:4

77 Yunus Avci 0:3

53 Aco Bijelic 0:2

36 Alberto Zele 0:1

