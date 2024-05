Auf Meistergerade eingebogen: Cro-Vienna zerlegt FC Union 12

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:45

Am Spieltag der Oberliga A (W) lieferten die Spieler von SK Cro-Vienna eine beeindruckende Vorstellung ab, indem sie FC Union 12 in einem einseitigen Match mit 8:0 deklassierten. Schon von Beginn an zeigten sich ominant und setzten die Gäste kontinuierlich unter Druck, was zu einer Flut von Toren führte. Der Tabellenführer liegt nun 9 Punkte vor SC Wacker Wien, die erst am Sonntagabend bei Besiktas Wiener Adler antreten mussten.

Explosiver Start und kontinuierlicher Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als SK Cro-Vienna bereits in der 3. Minute durch Aliji Nagip in Führung ging. Nagip, der eine herausragende Leistung zeigte, nutzte eine frühe Gelegenheit und brachte sein Team mit einem Schuss etwas glücklich voran. Nach etwa einer halben Stunde baute Drago Durcevic die Führung weiter aus, indem er den Ball nach einer präzisen Vorlage ins Netz beförderte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Marko Zivkovic das Ergebnis auf 3:0, was den Gästen kaum Zeit ließ, sich zu erholen.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich druckvoll. Daniel Banovic trug in der 54. Minute mit einem weiteren Tor zum 4:0 bei. Nur neun Minuten später setzte Salih Sahintürk einen drauf und erzielte das fünfte Tor für SK Cro-Vienna. Die offensive Kraft der Hausherren war überwältigend, und FC Union 12 fand kaum Möglichkeiten, um in das Spielgeschehen einzugreifen.

Eine Demonstration der Stärke

In der 67. Minute war es erneut Aliji Nagip, der sich in die Torschützenliste eintrug und das halbe Dutzend vollmachte. Sein zweites Tor des Tages zeigte seine individuelle Klasse und die ausgezeichnete Teamarbeit von SK Cro-Vienna. Erich Mike erhöhte in der 75. Minute auf 7:0, bevor Ivan Bosnjak in der 83. Minute den Schlusspunkt setzte und das beeindruckende 8:0 sicherstellte.

Die Überlegenheit von SK Cro-Vienna war während des gesamten Spiels unübersehbar. Sie kombinierten geschickt, spielten schnelle Pässe und waren in der Defensive kaum gefordert. Jeder Angriff schien potenziell gefährlich, und die Vielfalt der Torschützen unterstreicht die ausgeglichene und flexible Spielweise des Teams. FC Union 12 hingegen konnte zu keinem Zeitpunkt des Spiels einen Fuß in die Tür bekommen und musste sich mit einer schweren Niederlage abfinden.

Anton Grubesic: "Man kann eigentlich keinen Spieler hervorheben, weil die Jungs als Kollektiv wieder einmal bewiesen haben, wie stark sie eigentlich sind. Der Sieg geht in dieser Höhe absolut in Ordnung und unterstreicht unsere Ambitionen."

__________

Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Vid Vlasic, Ivan Stojanovic, Dusan Jolovic (K) - David Duric, Aliji Nagip, Salih Sahintürk, Daniel Banovic - Drago Durcevic, Marko Zivkovic



Ersatzspieler: Marco Markovic, Frano Bosnjak, Ivan Bosnjak, Mateo Filipovic, Simun Romic, Erich Mike



Trainer: Anton Grubesic

__________ Union 12: Maximilian Friedrich Ell - Lukas Ereiz, Manuel Gasser, Ahmed Barakat, Philipp Dorfstätter - Florian Hladovsky, Philipp Lou, Youssef Ayed, Gideon Glaser - Medin Halilovic, Christoph Führer (K)



Ersatzspieler: Filip Radovanovic, Mohamad Barakat, Phillip Zach, Hadis Zukanovic, Florian Tschiderer, Manuel Szeidermann



Trainer: Vahid Halilovic

Oberliga A: Cro-Vienna : Union 12 - 8:0 (3:0)

83 Ivan Bosnjak 8:0

75 Erich Mike 7:0

67 Aliji Nagip 6:0

63 Salih Sahintürk 5:0

54 Daniel Banovic 4:0

40 Marko Zivkovic 3:0

36 Drago Durcevic 2:0

3 Aliji Nagip 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.