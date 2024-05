Dominanter Sieg für Besiktas Wien gegen SC Wacker Wien

Details Dienstag, 28. Mai 2024 07:32

Im Rahmen der 22. Runde in der Oberliga A zerlegte der FC Besiktas Wiener Adler den SC Wacker Wien des scheidenden Kultobmanns Ender Derebasi (siehe Paukenschlag! Wacker Wiens Kult-Obmann Derebasi tritt zurück: "Ich tue mir das nicht mehr an!") Die Entscheidung zu dem Rückzug stand schon zuvor fest, hatte also nichts mit der schlussendlich krachenden 1:6-Klatsche beim neuen Tabellenzweiten zu tun. "Wir wollten auf die Niederlage im Herbst Revanche nehmen und haben ganz verdient gewonnen", war auch Besiktas-Obmann Yasar Ersoy sehr zufrieden. Dabei ging der Start in die Partie nach hinten los.

Frühe Führung und rasche Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff um 17:00 Uhr. SC Wacker Wien überraschte die Gastgeber bereits in der 10. Minute, als Ozcan Ferhat nach einem Eckball das erste Tor des Spiels erzielte und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte.Besiktas, das gleich 5 Stammspieler vorgeben musste, tat sich in der Anfangsphase schwer ins Spiel zu finden. Nach knapp 15 Minuten bekamen die Hausherren aber immer mehr Zugriff und kamen zu Chancen. Eine solche nutzte Hamit Pehlivan und sorgte in der 18. Minute für den Ausgleich. Dieses Tor gab den Besiktas Wiener Adlern sichtlich Auftrieb, denn sie übernahmen mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, drehte Ismail Ay mit seinem Treffer zum 2:1 die Partie, was die Stimmung auf den Rängen merklich hob.

Zweite Halbzeit: Ein Torfeuerwerk

Nach dem Seitenwechsel zeigte Besiktas Wien keine Anzeichen einer Verlangsamung. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 46. Minute, baute Ismail Ay mit seinem zweiten Tor des Tages die Führung zum 3:1 aus. Die Wiener Adler beherrschten nun das Spielgeschehen vollends und ließen SC Wacker Wien kaum Raum zur Entfaltung. In der 58. Minute trug sich Erdal Kara in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:1. Kara, unaufhaltsam an diesem Tag, netzte erneut in der 76. Minute zum 5:1 ein. Besiktas'sMahmut Ünal setzte in der 80. Minute mit dem 6:1 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Teamleistung. Die Schlussphase des Spiels wurde für SC Wacker Wien noch unangenehmer, als sie nach Kritik am Schiedsrichter durch die Gelb/Rote Karten für Alberto Zele in der 88. Minute und für Stefan Spasojevic in der 90. Minute dezimiert wurden.

Das Spiel endete schließlich mit einem überwältigenden 6:1-Sieg für Besiktas Wiener Adler, die ihre Überlegenheit sowohl taktisch als auch technisch unter Beweis stellten. Für SC Wacker Wien war es ein schwerer Tag, nicht nur aufgrund des nachher verkündeten Rücktritts von Obmann Derebasi, der viele Fragen für die Zukunft aufwirft.

Özkan Ertürk (Trainer Besiktas): "Wir haben uns die gesamte Woche intensiv vorbereitet. Die Spieler waren hochkonzentriert und das hat man auch an der Teilnehmerzahl bei den Trainingseinheiten gemerkt. Wir haben uns auf alle möglichen Spielsituationen vorbereitet, um flexibel reagieren zu können. Es war von großer Bedeutung gegen Wacker zu spielen. Trotz einiger Verletzungen bin ich optimistisch, dass wir die Saison mit vier Siegen beenden können."

Yasar Ersoy (Obamann Besiktas Wien):

Oberliga A: Besiktas : Wacker Wien - 6:1 (2:1)

80 Mahmut Ünal 6:1

76 Erdal Kara 5:1

58 Erdal Kara 4:1

46 Ismail Ay 3:1

40 Ismail Ay 2:1

18 Hamit Pehlivan 1:1

10 Ozcan Ferhat 0:1

