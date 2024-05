Oberligaspiel wegen Rettungseinsatz 50 Minuten unterbrochen - außerdem vergebene Elfer und ein Trainerabschied

Details Dienstag, 28. Mai 2024 15:55

Am 22. Spieltag der Oberliga A trafen in der Begegnung zwischen dem 1. SC Kalksburg-Rodaun und dem ASK Ober St.Veit zwei Nachbarn aus der Mitte der Tabelle aufeinander. Mit einer starken Vorstellung sicherte sich die Heimmannschaft einen überzeugenden 3:0 Sieg. Stefan Swoboda und Danilo Andelkovic waren die Schlüsselspieler, die maßgeblich zum Erfolg von Kalksburg-Rodaun beitrugen. Dabei trat der Fußball zwischenzeitlich in den Hintergrund, denn ein Spieler musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Swoboda bringt Kalksburg-Rodaun in Führung

Der Auftakt in die Partie verlief für beide Teams energisch, wobei sich ASK Ober St.Veit bereits in der 6. Minute durch einen Schuss von Dörler bemerkbar machte. Kalksburg-Rodaun antwortete prompt, als Horvath in der 7. Minute nach einer Flanke nur knapp über das Tor köpfte. Der erste Durchbruch gelang jedoch Stefan Swoboda in der 30. Minute, der nach einem schweren Fehler des gegnerischen Torhüters den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Trotz weiterer Bemühungen und einer Stangenschuss von Sahingöz in der 17. Minute, ging Kalksburg-Rodaun mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Rettungseinsatz, 3 Elfmeter und die Entscheidung für Kalksburg-Rodaun

Nach der Halbzeitpause blieben zunächst beide Mannschaften unverändert. Die zweite Halbzeit begann jedoch mit einem dramatischen Zwischenfall, als das Spiel aufgrund einer schweren Verletzung von Hakan Sahingöz von ASK Ober St.Veit in der 50. Minute unterbrochen werden musste. Er krachte bei einem Laufduell mit der Schulter am Boden auf. Nach einer fast 50-minütigen Unterbrechung inklusive Behandlung und Abtransport des verletzten Spielers mit einem Rettungswagen wurde das Spiel fortgesetzt. Trotz dieser Unterbrechung blieb Kalksburg-Rodaun konzentriert und dominierte weiterhin das Spielgeschehen.

Dann folgte die Entscheidung: In der 58. Minute, hatte Stefan Swoboda das 2:0 durch einen sicher verwandelten Elfmeter erzielt. In der 76. Minute erhöhte Danilo Andelkovic nach einem energischen Solo auf 3:0, indem er den Ball vom linken 5er-Eck ins kurze Eck schoss Zwischenzeitlich hatte Ober St.Veit noch die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch wurden nach einem Freistoß in der 60. der vermeintliche Anschlusstreffer, wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt. Weiters hielt Vladan Pesic im Tor der Gastgeber in der 78. Minute einen gut geschossenen Elfmeter von Dörler. Im Gegenzug verschoss Stefan Swoboda in der 79. Minute einen weiteren Strafstoß in die Kalksburger Nacht.

Wenige Stunden vor dem Spiel drang an die Öffentlichkeit, dass Trainer Stöfer im Sommer seine Funktion als Trainer von Ober St. Veit an den Nagel hängen wird. Es sei der Wunsch nach Veränderung da seitens des Vereins.

Stimme zum Spiel:

Erich Stöfer (Trainer Ober St. Veit): "Wir haben es dem Gegner heute einfach zu leicht gemacht. Nichts desto trotz ist der Sieg von Kalksburg verdient. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Wenn wir unsere Chancen nutzen, kann es aber trotzdem anders ausschauen. Wir wissen leider noch nicht, wie schwer die Verletzung unseres Spielers ist. Das ganze hat zunächst jedenfalls sehr schlimm ausgesehen, weil der betroffene Spieler ist ein harter Hund. Er hat aber laut geschrien. "

Aufstellungen:

Kalksburg-Rodaun: Vladan Pesic - Marko Cakic (K), Amil Kurtisi, Armin Petronijevic, Leonardo Juric, Sasa Jokic-Popovic - Milosh Raykovich, Viktor Gojkovic, Stefan Swoboda - Alexander Horvath, Jovan Savic



Ersatzspieler: Denis Simic, Boris Stanojcic, Danilo Andelkovic, Basel Bozan, Argjent Shala, Antonio Kristic



Trainer: Alexander Horvath

Ober St.Veit: Emanuel Hafner, Stephan Glauninger, Philipp Dörler, Johannes Stockinger (K), Johannes Kucera, Tobias Lenzi, Robin Jenny, Sebastian Lukasek, Hakan Sahingöz, Jakob Lindlgruber, Matthias Jaksits



Ersatzspieler: Tobias Pointner, Matthias Heinzle, Gökkan Tufan



Trainer: Erich Stöfer

Oberliga A: Kalksburg-Rodaun : Ober St.Veit - 3:0 (1:0)

120 Danilo Andelkovic 3:0

103 Stefan Swoboda 2:0

30 Stefan Swoboda 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.