Wiener Akademik glänzt gegen SV Srbija Wien mit 5:2

In einer spannenden Begegnung der 22. Runde der Oberliga A (W) lieferten sich SV Srbija Wien und Wiener Akademik ein aufregendes Duell, das die Gäste letztlich mit 5:2 für sich entschieden. Die Partie begann energiegeladen, und die Gäste setzten von Anfang an starke Akzente. Besonders die Offensivleistung von Wiener Akademik beeindruckte, während SV Srbija Wien trotz mutiger Bemühungen den Anschluss nicht finden konnte.

Früher Rückstand für SV Srbija Wien

Der Startpfiff war kaum verklungen, als Wiener Akademik das Spielgeschehen fest in die Hand nahm. Schon in der 22. Minute brach Jonas Ognar die Stille im Stadion, als er das erste Tor für die Gäste erzielte und die Weichen auf Sieg stellte. Der Treffer sorgte für zusätzlichen Schwung bei Wiener Akademik, die weiterhin den Ton angaben und in der 32. Minute durch Muharrem Köse auf 2:0 erhöhten. Der Doppelschlag war noch nicht beendet, denn nur vier Minuten später trug sich El Emin Bozan in die Torschützenliste ein und markierte das 0:3. Die Heimmannschaft Srbija Wien schien überwältigt von der offensiven Kraft ihrer Gegner und konnte im ersten Durchgang keine nennenswerte Antwort finden, was zum Halbzeitstand von 0:3 führte.

SV Srbija Wien kämpft, aber Wiener Akademik behält Oberhand

Nach dem Seitenwechsel zeigte SV Srbija Wien mehr Einsatz und versuchte, das Blatt zu wenden. Dennoch waren es die Gäste, die in der 79. Minute durch Dejan Ninic das 0:4 besiegelten und damit jegliche Hoffnungen der Heimmannschaft auf ein Comeback zunichtemachten. Doch SV Srbija Wien gab nicht auf und konnte schließlich in der 83. Minute durch Kristian Mitrovic ihren ersten Treffer erzielen, der auf 1:4 verkürzte. Die Freude über das Tor währte jedoch nicht lange, denn Wiener Akademik antwortete prompt mit einem weiteren Tor durch Joel Schönauer in der 88. Minute zum 1:5. Kurz vor Schluss gelang Kristian Mitrovic ein weiterer Treffer für Srbija Wien, der den Endstand auf 2:5 setzte.

Obwohl SV Srbija Wien in den letzten Minuten noch Zeichen von Stärke zeigte, reichte es nicht aus, um das Spiel zu drehen. Wiener Akademik verließ das Feld verdient als Sieger und zeigte eine beeindruckende Leistung, die ihnen drei wichtige Punkte in der Liga sicherte. Mit gezielten Angriffen und einer soliden Verteidigung dominierten sie das Spielgeschehen und ließen ihren Gegnern wenig Raum zur Entfaltung. Das Endergebnis von 2:5 spiegelte die Effektivität und Entschlossenheit von Wiener Akademik wider, während SV Srbija Wien wichtige Lehren aus dieser Niederlage ziehen muss.

Oberliga A: Srbija Wien : Wiener Akademik - 2:5 (0:3)

89 Kristian Mitrovic 2:5

88 Joel Schönauer 1:5

83 Kristian Mitrovic 1:4

79 Dejan Ninic 0:4

36 El Emin Bozan 0:3

32 Muharrem Köse 0:2

22 Jonas Ognar 0:1

