Kalksburg-Rodaun fegt Wacker Wien mit 10:2 vom Platz

Details Montag, 10. Juni 2024 13:12

In der 24. Runde der Oberliga A kam es zu einem wahren Tor-Festival, als der 1. SC Kalksburg-Rodaun den SC Wacker Wien mit einem beeindruckenden 10:2-Sieg dominierte. Das Spiel, das mit einem Halbzeitstand von 7:1 endete, bot den Zuschauern eine Fülle an Toren und aufregenden Momenten. Besonders auffällig war die herausragende Leistung von Stefan Swoboda und Nikola Petrovic, die beide mehrfach trafen.

Blitzstart und frühe Dominanz

Bereits nach zwei Minuten eröffnete Ozcan Ferhat das Tor-Festival für den SC Wacker Wien, als er zum 0:1 traf. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Nur zwei Minuten später glich Stefan Swoboda für Kalksburg-Rodaun zum 1:1 aus. Dies sollte erst der Anfang einer bemerkenswerten Vorstellung des Heimteams sein.

Swoboda war in dieser Anfangsphase nicht zu bremsen und brachte sein Team in der 7. Minute mit einem weiteren Tor erstmals in Führung (2:1). Die Offensive von Kalksburg-Rodaun zeigte sich von ihrer besten Seite, als Swoboda in der 21. Minute seinen Hattrick perfekt machte und zum 3:1 erhöhte.

Das Unglück für Wacker Wien setzte sich fort, als Emre Ayhan in der 23. Minute ein Eigentor unterlief, wodurch Kalksburg-Rodaun mit 4:1 in Führung ging. Die Dominanz der Gastgeber setzte sich fort, als Viktor Gojkovic in der 28. und 35. Minute zwei weitere Tore erzielte und das Ergebnis auf 6:1 stellte.

Den Schlusspunkt in einer einseitigen ersten Halbzeit setzte Nikola Petrovic, der in der 39. Minute das 7:1 erzielte. Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Pause.

Kalksburg weiter stark

Die zweite Halbzeit begann nicht minder aufregend. In der 51. Minute konnte Soliman Asif für Wacker Wien zum 7:2 verkürzen, doch das sollte nur ein kurzer Hoffnungsschimmer für die Gäste bleiben.

In der 60. Minute stellte Nikola Veselinovic den alten Abstand wieder her und erzielte das 8:2 für Kalksburg-Rodaun. Die Situation für Wacker Wien verschlechterte sich weiter, als Emre Ayhan in der 70. Minute und Seckin Seyfi in der 71. Minute jeweils mit Gelb-Roten Karten des Feldes verwiesen wurden. Damit waren die Gäste auf neun Spieler reduziert und hatten keine Chance mehr, das Spiel noch zu drehen.

Nikola Petrovic krönte seine hervorragende Leistung in der 82. Minute mit einem weiteren Tor zum 9:2, bevor Stefan Swoboda in der 87. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages den Endstand von 10:2 besiegelte. Drei Minuten später beendete der Schiedsrichter die Partie, die den 1. SC Kalksburg-Rodaun als verdienten Sieger sah.

Stimme zum Spiel:

Ender Derebasi (Obmann Wacker Wien): "Nach den Ankerbrot-Vorkommnissen und der Strafe und meinem Rücktritt sind Ergebnisse wie dieses entstanden. Also war wohl doch Ender Derebasi Wacker Wien. Ich war nicht mal anwesend in Kalksburg, weil jeder gesagt hat, es geht auch ohne mich. Man sieht es! Der Verband hat mit der zehnwöchigen Sperre viel beigetragen und letzten Endes meinen Rücktritt forciert."

Aufstellungen:

Kalksburg-Rodaun: Vladan Pesic - Marko Cakic (K), Amil Kurtisi, Leonardo Juric, Sasa Jokic-Popovic - Milosh Raykovich, Nikola Petrovic, Viktor Gojkovic, Stefan Swoboda, Kevin Täuber - Jovan Savic

Ersatzspieler: Boris Stanojcic, Nikola Veselinovic, Antonio Kristic, Alexander Horvath

Trainer: Alexander Horvath

Wacker Wien: Isa Sasmaz - Seckin Seyfi, Enayat Mohammadi, Ozcan Ferhat (K), Emre Ayhan, Hüseyin Baytok - Emirhan Tektürk, Emre Erdek, Wassiou Tabekassim - Ertugrul Cakir, Onur Seker

Ersatzspieler: Sinan Ulger, Nikola Miloradovic, Soliman Asif, Goran Peric, Abbas Mohammadi, Milan Zlojutro

Trainer: Manfred Führer

Oberliga A: Kalksburg-Rodaun : Wacker Wien - 10:2 (7:1)

87 Stefan Swoboda 10:2

82 Nikola Petrovic 9:2

60 Nikola Veselinovic 8:2

51 Soliman Asif 7:2

39 Nikola Petrovic 7:1

35 Viktor Gojkovic 6:1

28 Viktor Gojkovic 5:1

23 Eigentor durch Emre Ayhan 4:1

21 Stefan Swoboda 3:1

7 Stefan Swoboda 2:1

4 Stefan Swoboda 1:1

2 Ozcan Ferhat 0:1

