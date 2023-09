Donaustadt überrollt Wollers zu Hause

Details Sonntag, 10. September 2023 17:11

In der zweiten Runde der Oberliga B traf der KSC/FCB Donaustadt auf SC Wollers Komet. Die Donaustädter konnten bereits am vergangenen Wochenende die ersten drei Punkte einsammeln. Bei Wollers Komet kam zu einer Spielabsage, dadurch war, dass das erste Saisonspiel für die Gäste. Knapp 80 Zuschauer waren am Nachmittag vor Ort, um das Spiel live zu verfolgen.

Donaustadt in allen Punkten überlegen

Die Gäste mussten bereits vor Spielbeginn große Abstriche machen. Mehrere Ausfälle auf wichtigen Positionen bereitem dem Trainer-Team eine schwierige Aufgabe. Die Donaustädter gaben von Beginn an den Ton an. Ein enorm intensives und hohes Pressing-Spiel präsentierte man den heimischen Zuschauern. Nichtmal zehn Minuten dauerte es und man hatte die Vorentscheidung. Michael Goiss nutzt einen Stellungsfehler bei einer Abseitsfalle aus und verwandelte eiskalt zum 1:0. Nur drei Minuten später baute Kevin Metz die Führung seiner Mannschaft aus. Bis zum Pausenpfiff fand Wollers Komet einfach nicht ins Spiel und konnte das Tempo der Heimmannschaft nicht mitgehen. Die Folge daraus waren drei weitere Treffer, unter den Torschützen wieder Michael Goiss, der an diesem Spieltag gleich vier Treffer erzielte. Damit führt er nach den ersten zwei Spieltagen die Torschützenliste an.

Nächste Halbzeit selbe Show

Vor Wiederanpfiff mussten die Gäste gleich drei Spieler verletzt auswechseln. Ein weiterer Rückschlag beim Rückstand von 5:0. In der 55. Spielminute fiel bereits das 7:0. Ein Freistoß getreten von Mirza Dugalic, keine Chance für Schlussmann Nico Mayer. Das Spiel war zu diesem Punkt längst entschieden und beide Mannschaften ließen nur mehr die Zeit verstreichen. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Kristian Puskaric in der 88. Spielminute. Eine vier gegen zwei Überzahl-Situation wurde von Donaustadt gut ausgespielt und sorgte für den Endstand von 9:0. Damit konnte der KSC/FCB Donaustadt nach zwei Spieltagen das Punktemaximum ausschöpfen, sowie weitere vier Mannschaften. SC Wollers Komet steht aktuell nach einem Spiel an letzter Stelle, umso wichtiger ist das Spiel nächste Woche zu Hause gegen den SV Aspern.

Stimme zum Spiel

Andreas Fitzthum (Trainer SC Wollers Komet)

"Aus vergangenen Erfahrungen hätte ich den Gegner nicht so stark erwartet. Der Sieg und das Ergebnis gehen so auch in Ordnung. Die Gegenwehr meiner Spieler wurde natürlich ab dem 4:0 immer weniger, verständlich aus Spieler-Sicht. Weiteres standen auch fünf Nachwuchsberechtigte Spieler auf dem Platz, die sich erstmal an das Tempo gewöhnen müssen und noch Zeit brauchen. Zur Defensive möchte ich noch sagen, dass ich neun Tore nicht nochmal bekommen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.