Mauerwerk 1B kommt spät in Schwung!

Details Montag, 26. September 2022 11:41

FC Mauerwerk 1b drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen SC Elite. Richtig in Schwung kamen die Gastgeber erst in Halbzeit zwei, als man das Ergebnis aber innerhalb von nur 6 Minuten drehen konnte.

Gäste schockieren Mauerwerk

Zwar übernahmen die Hausherren das Kommando doch so wirkliche Torchancen konnte man sich nicht herausspielen. Und die die man hatte, nutzte man nicht. Ganz im Gegensatz zur den Gästen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Coskun Emiroglu mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Mauerwerk 1b. Ein Tor auf Seiten von SC Elite machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Furioses Comeback

Karim Sallam war zur Stelle und markierte das 1:1 von FC Mauerwerk 1b (62.). Kevin Papp trug sich in der 68. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 76. Minute erzielte FC Mauerwerk 1b das 3:1. Daniel Ipser war es, der in der 80. Minute den Ball im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte. Zwei schnelle Treffer von Adonis Morina (86.) und Ertugrul Tuysuz (90.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von FC Mauerwerk 1b. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Mauerwerk 1b SC Elite 5:2.

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weist FC Mauerwerk 1b eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Mauerwerk 1b im Mittelfeld der Tabelle.

5:15 – das Torverhältnis von SC Elite spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte SC Elite bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog FC Mauerwerk 1b an SC Elite vorbei auf Platz acht. SC Elite fiel auf die 13. Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für FC Mauerwerk 1b ist SZ Marswiese (Samstag, 18:15 Uhr). SC Elite misst sich am selben Tag mit FC Royal Persia (16:00 Uhr).

Oberliga B: FC Mauerwerk 1b – SC Elite, 5:2 (0:1)

90 Ertugrul Tuysuz 5:2

86 Adonis Morina 4:2

80 Daniel Ipser 3:2

76 Ismail Seydi 3:1

68 Kevin Papp 2:1

62 Karim Sallam 1:1

42 Coskun Emiroglu 0:1