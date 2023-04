SV Essling gewinnt zweistellig!

Details Montag, 03. April 2023 21:33

Eine zweistellige Niederlage musste der Gast gegen den SV Essling verkraften. Am Ende verlor SC Elite mit 1:12. SV Essling setzte sich standesgemäß gegen SC Elite durch, die Höhe überraschte dann aber auch die Gastgeber. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für SC Elite geendet.

Tore wie am Fließband

Kurz nach Spielbeginn schockte Nuri Kilic SC Elite und traf für SV Essling im Doppelpack (3./5.). SV Essling machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrick Hofecker (7.). Nico Wittrich (22.) und Kilic (26.) brachten den Spitzenreiter mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Angesichts der desolaten Vorstellung von SC Elite in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für SVE in die Pause.

Dutzend Tore perfekt

Michael Neubauer (50.) und Wittrich (55.) schossen weitere Treffer für SV Essling, während Manuel Summer (57.) das 8:0 markierte. Mouemen Abidli erzielte in der 58. Minute den Ehrentreffer für SC Elite. Hofecker vollendete zum zehnten Tagestreffer in der 62. Spielminute. Patrick Larisch baute den Vorsprung von SVE in der 72. Minute aus. In der 81. Minute erhielt Manuel Stelzeneder die Gelb-Rote Karte, sodass SC Elite fortan in Unterzahl agieren musste. Schließlich war das Schützenfest für SV Essling beendet und SC Elite gnadenlos vorgeführt.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SVE 37 Zähler zu Buche. 57 Tore – mehr Treffer als der Gastgeber erzielte kein anderes Team der Oberliga B. SV Essling erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit 51 Gegentreffern hat SC Elite schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 13 Tore. Das heißt, SC Elite musste durchschnittlich 3,4 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt SC Elite weiter im Schlamassel. SC Elite kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SC Elite in dieser Zeit nur einmal gewann.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor SVE am 15.04.2023 auf SZ Marswiese trifft und SC Elite gegen FC Mauerwerk Immo 1b spielt.

Oberliga B: SV Essling – SC Elite, 12:1 (5:0)

89 Alexander Kriegel 12:1

87 Mario Blaumueller 11:1

72 Patrick Larisch 10:1

62 Patrick Hofecker 9:1

58 Mouemen Abidli 8:1

57 Manuel Summer 8:0

55 Nico Wittrich 7:0

50 Eigentor durch Michael Neubauer 6:0

26 Nuri Kilic 5:0

22 Nico Wittrich 4:0

7 Patrick Hofecker 3:0

5 Nuri Kilic 2:0

3 Nuri Kilic 1:0

