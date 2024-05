Kantersieg für FC Royal Persia auswärts bei SR Donaufeld 1b

Details Samstag, 25. Mai 2024 16:34

Am Samstagnachmittag im Zuge der 22. Runde in der Oberliga B dominierte FC Royal Persia das Spiel gegen SR Donaufeld 1b von Anfang an und sicherte sich einen triumphalen 7:1 Sieg. Die Gastmannschaft zeigte von Beginn an ihre Überlegenheit und ließ dem Heimteam kaum Chancen.

Früher Vorsprung und dominante Gäste - Basis wird schon in Akt ein gelegt

Bereits in der vierten Minute eröffnete Ahmmed Mohammad Bahjat das Torfestival für FC Royal Persia mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck, nachdem er von Michael Gruber ideal bedient wurde. Diese frühe Führung gab den Gästen zusätzliche Sicherheit, während Donaufeld sichtlich bemüht war, in das Spiel zu finden. Trotz einiger Versuche gelang es den Gastgebern jedoch nicht, den nötigen Druck aufzubauen, um die gut organisierte Verteidigung von Royal Persia zu durchbrechen. Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte Michael Gruber in der 38. Minute den Vorsprung der Gäste mit einem eleganten Schlenzer von der Strafraumgrenze ins linke Kreuzeck, was den Teams beim Stand von 0:2 in die Pause führte.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste mit unverminderter Intensität zurück aufs Feld. Daniel Faily, der kurz nach der Halbzeit eingewechselt wurde, markierte nur zwei Minuten später das dritte Tor für Royal Persia. Er nutzte einen Fehler des gegnerischen Torwarts nach einem Freistoß und traf zum 0:3. Matthias Arnold baute in der 55. Minute die Führung mit einem Kopfballtor weiter aus, bevor Alexander Kräuter durch einen brillanten Freistoß in der 69. Minute auf 0:5 erhöhte. Omid Ebrahimi, der auch nach seiner Einwechslung frischen Wind brachte, traf in der 71. Minute zum 0:6. Das siebte Tor für die Gäste erzielte Mohammad Bahjat in der 78. Minute, der nach einer Hereingabe abstaubte.

Ehrentreffer für Donaufeld

Trotz des deutlichen Rückstands gab SR Donaufeld 1b nicht auf und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 81. Minute belohnt, als Talha Kankural nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus sieben Metern den Ehrentreffer zum 1:7 erzielte. Dieser Treffer brachte zumindest etwas Freude unter den Donaufeld-Anhängern, auch wenn das Spielgeschehen weitestgehend von Royal Persia dominiert wurde.

Oberliga B: SR Donaufeld 1b : Royal Persia - 1:7 (0:2)

81 Talha Kankural 1:7

78 Mohammad Bahjat 0:7

71 Omid Ebrahimi 0:6

69 Alexander Kräuter 0:5

55 Matthias Arnold 0:4

47 Daniel Faily 0:3

38 Michael Gruber 0:2

4 Ahmmed Mohammad Bahjat 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

