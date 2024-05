Kantersieg für KSC/FCB Donaustadt im Bezirksderby gegen SV Hirschstetten

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:45

Im packenden Bezirksderby der 22. Runde der Oberliga B West sicherte sich KSC/FCB Donaustadt einen beeindruckenden 5:2-Sieg über SV Hirschstetten. Das Heimteam dominierte die erste Halbzeit mit vier Toren und setzte auch in der zweiten Hälfte Akzente, obwohl die Gäste in den letzten Minuten noch aufholten.

Ein früher Vorsprung setzt den Ton - Hausherren feldüberlegen

Die Gastgeber zeigten von Beginn an ihre Absichten, als Gernot Pfneiszl in der 8. Minute das 1:0 erzielte. Nach einer unzureichend geklärten Ecke war es Pfneiszl, der den Ball über die Linie drückte und die Fans von KSC/FCB Donaustadt zum Jubeln brachte. Der frühe Treffer gab den Hausherren Auftrieb, und sie bauten ihren Vorsprung in der 15. Minute durch Michael Goiss aus, der geschickt im Strafraum zum 2:0 einschoss.

Nur zehn Minuten später erhöhte Ivan Strapajevic auf 3:0, indem er nach einem harmlos erscheinenden Ball in den Strafraum zuerst am Ball war und diesen gekonnt ins lange Eck lenkte. Kurz darauf, in der 30. Minute, führte ein unglückliches Eigentor durch Marcel Rihs nach einer scharf getretenen Ecke von Michael Goiss zum 4:0 Halbzeitstand. KSC/FCB Donaustadt dominierte die erste Halbzeit nach Belieben, während SV Hirschstetten Mühe hatte, ins Spiel zu finden.

Zweite Hälfte: Donaustadt verwaltet, Hirschstetten kämpft

Nach der Pause schien KSC/FCB Donaustadt das Spiel kontrollieren zu wollen, doch in der 63. Minute zeigten sie noch einmal ihre offensive Klasse. Ivan Strapajevic, nach einer Vorlage von Sasa Dimitrijevic, erhöhte auf 5:0 und schien damit alle Hoffnungen der Gäste zu zerstören. Doch SV Hirschstetten zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Anas El-Tahir sorgte in der 78. Minute mit dem 5:1 für das Ehrentor, nachdem er einen Lattenschuss erfolgreich abstaubte. Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem Team in Hellblau. Richard Kagerer konnte in der 90. Minute nach einem Pressball mit dem Torhüter das 5:2 erzielen. Trotz der späten Tore konnte SV Hirschstetten den großen Rückstand nicht mehr aufholen, und das Spiel endete 5:2 für KSC/FCB Donaustadt.

Oberliga B: Donaustadt : Hirschst. - 5:2 (4:0)

91 Richard Kagerer 5:2

78 Anas El-Tahir 5:1

63 Ivan Strapajevic 5:0

30 Eigentor durch Marcel Rihs 4:0

25 Ivan Strapajevic 3:0

15 Michael Goiss 2:0

8 Gernot Pfneiszl 1:0

