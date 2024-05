FC Kapellerfeld fährt in Aspern spät drei Punkte ein

Details Sonntag, 26. Mai 2024 14:25

Am Sonntag erlebten die Fans ein intensives und spannendes Oberliga B-Spiel zwischen dem SV Aspern und dem FC Kapellerfeld. Die Begegnung endete nach intensiven 97 Minuten mit einem knappen 2:1-Erfolg der Gäste, die im Frühjahr den siebenten Sieg feierten. Die 2024 noch sieglosen Asperner hingegen gingen im achten Rückrundenspiel zum siebenten Mal leer aus.

Aspern geht in Führung, Gäste gleichen aus

Die Partie begann mit einem kleinen Missgeschick, als ein Loch im Tornetz geflickt werden musste, doch der Anstoß erfolgte nur fünf Minuten später. Aspern, ganz in Grün, und FC Kapellerfeld, in vollständigem Rot, starteten energisch in das Spiel. Die Gastgeber zeigten schnell ihre Ambitionen, als Michael Feichtinger in der 23. Minute das 1:0 erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Lukas Wacek glich in der 35. Minute mit einem Flachschuss ins lange Eck für Kapellerfeld aus, nach einem flach ausgeführten Freistoß, der die Asperner Verteidigung überraschte.

In einer Phase, in der das Spiel komplett offen schien, hatten beide Teams Chancen, die Führung zu übernehmen. Kapellerfelds Miljan Obradovic verpasste knapp per Kopfball. Somit mit einem Stand von 1:1 es in die Halbzeitpause.

Kapellerfeld dreht Spiel - Stärker sieht Rot

Nach der Pause intensivierte Kapellerfeld seinen Angriffsdruck. Trotz einiger guter Gelegenheiten für Aspern, gelang es den Gästen in der 83. Minute die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Petru Bugulet traf nach einer präzisen Hereingabe von links mit einem scharfen Schuss ins rechte Eck zum 1:2. Die Freude bei den Gästen war groß, während Aspern den Schock verdauen musste.

Aspern kämpfte trotz Unterzahl - Tim Stärker hatte nach einem Foul Rot gesehen - weiter, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen. Die Schlussphase wurde von mehreren Wechseln und einer verlängerten Nachspielzeit von sieben Minuten geprägt, in der Kapellerfeld den knappen Vorsprung über die Zeit rettete.

Oberliga B: SVA : Kapellerfeld - 1:2 (1:1)

83 Petru Bugulet 1:2

35 Lukas Wacek 1:1

23 Michael Feichtinger 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

