Meisterstück perfekt: SV Essling krönt sich nach Kantersieg zum Oberliga-Meister

Ein Fußballfest für die Fans von SV Essling: Nach einem erneut und wie so oft in der Saison überzeugenden Auftritt durfte sich der Tabellenführer der Oberliga B zum Meister krönen. Der schlussendlich entscheidende Schritt gelang mit einem 6:2-Heimsieg gegen UFK Schwemm. Matchwinner war Daniel Kirchner, mit einem lupenreinen Hattrick vor der Pause. "Das ist das Ergebnis jahrelanger und kontinuierlicher Arbeit im Verein", lobte Chefcoach Horst Gruber sein Team.

Starker Beginn und eine Dominanz in der ersten Halbzeit

Die Hausherren, denen bereits ein Punkt zum Titelgewinn gereicht hätte, begannen ein wenig vorsichtig jedoch hoch konzentriert. Mit Fortdauer fand man aber immer besser in die Partie. Schon in der 22. Minute brach Daniel Kirchner den Bann und erzielte das erste Tor des Spiels. Mit diesem frühen Tor setzte SV Essling UFK Schwemm-De La Salle unter Druck, selber konnte man nun befreiter aufspielen. Kirchner, diesmal wieder in Bestform, war noch nicht fertig und legte in der 34. Minute nach. Seine herausragende Leistung in der ersten Hälfte krönte er mit einem dritten Treffer in der 37. Minute. Mit einem komfortablen 3:0 ging es in die Halbzeitpause. Der Meistersekt wurde wohl bereits eingekühlt.

Weitere Tore festigen den Sieg

Nach der Pause ließ Essling nicht nach und baute die Führung weiter aus. Nico Wittrich erweiterte in der 52. Minute das Ergebnis auf 4:0. Spätestens mit diesem Treffer war das Match durch. Matthias Aberle konnte in der 65. Minute noch auf 1:4 verkürzen. Sein Freistoß fand genau den Weg ins Tor.

Am Ausgang der Partie änderte das freilich nichts, denn Mario Blaumüller traf kurz darauf zum 5:1 (70.). Blaumüller, der offensichtlich einen guten Tag erwischt hatte, legte in der 76. Minute noch einen drauf und schoss das 6:1. In der 85. Minute gelang Jan Valant noch Ergebniskosmetik.

Horst Gruber (Meistertrainer SV Essling): "Die Mannschaft hat sich das mit sehr beeindruckenden Leistungen über die ganze Saison hinweg verdient. Wir wussten, dass ein Punkt schon reichen würde. Die Jungs haben am Anfang noch ein wenig vorsichtig agiert, spätestens mit den Toren in Halbzeit eins wurde es aber leichter. Wir stehen verdient ganz oben. Es ist das Ergebnis von jahrelanger harter Arbeit im Verein. Die Mannschaft ist schon lange in der Konstellation zusammen und wurde kontinuierliche aufgebaut. Glückwunsch an alle im Verein."

SV Essling: Dominik Szucsits - Philipp Puza, Patrick Hofecker, Martin Reisinger - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Daniel Kirchner, Karim Sellini, Anton Heissenberger, Luca Vojinovic - Alexander Kriegel



Ersatzspieler: Filip Popovic, Manuel Summer, Philip Koller, Mario Blaumüller, Patrick Larisch, Dejan Velimirovic



Trainer: Horst Gruber

__________ UFK Schwemm: Elias Bauer, Philipp Hafenscher, Julian Schwaiger, Andreas Haas, Markus Stefansky, Luka Plavotic, Matthias Aberle (K), Rejhan Dolovac, Mathias Sehnal, Jan Pilsits, Michael Obrietan



Ersatzspieler: Jan Valant, Thomas Bröckl, Harald Lang, Oladipupo Adetola



Trainer: Thomas Bröckl

Oberliga B: SVE : UFK Schwemm - 6:2 (3:0)

85 Jan Valant 6:2

76 Mario Blaumüller 6:1

70 Mario Blaumüller 5:1

65 Matthias Aberle 4:1

52 Nico Wittrich 4:0

37 Daniel Kirchner 3:0

34 Daniel Kirchner 2:0

22 Daniel Kirchner 1:0

