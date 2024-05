SV Marianum feiert klaren Sieg über FC Mauerwerk Immo 1b

Details Montag, 27. Mai 2024 22:11

In der 22. Runde der Oberliga B (W) standen sich der FC Mauerwerk Immo 1b und der SV Marianum gegenüber. Das spannungsgeladene Match, das am Sonntag um 18:00 Uhr begann, endete mit einem klaren 4:1 Sieg für die Gäste. Der SV Marianum zeigte dabei eine beeindruckende Leistung und setzte sich mit entscheidenden Toren in der zweiten Halbzeit durch.

Früher Vorsprung für SV Marianum

Bereits in der 3. Minute eröffnete Vincent Weger für den SV Marianum den Torreigen. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team früh in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Gästen sichtlich Selbstvertrauen und sie dominierten in der Folge das Spielgeschehen. Trotz guter Ansätze gelang es dem FC Mauerwerk Immo 1b in der ersten Halbzeit nicht, den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen gingen sie mit einem 0:1 Rückstand in die Halbzeitpause.

Kampfgeist führt zu kurzfristigem Ausgleich, aber SV Marianum behält die Oberhand

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der FC Mauerwerk Immo 1b einen erneuerten Kampfgeist. Dieser wurde belohnt, als Abdul Samet Genc in der 47. Minute den Ausgleich erzielte. Die Freude der Heimmannschaft hielt jedoch nicht lange an. Nur sieben Minuten später, in der 54. Minute, brachte Georg Wiedmann den SV Marianum erneut in Führung. Mit einem geschickten Manöver vor dem Tor ließ er dem Torwart keine Chance und netzte zum 1:2 ein.

Die Gäste bauten ihre Führung weiter aus, als Nick Koppenwallner in der 68. Minute das 1:3 erzielte. Erneut zeigte Koppenwallner seine Torgefahr, indem er nur wenige Minuten später, in der 71. Minute, seinen zweiten Treffer des Tages zum 1:4 markierte. Dieser Doppelschlag innerhalb kurzer Zeit zerschlug die Hoffnungen des FC Mauerwerk Immo 1b auf eine mögliche Wende.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und das Spiel endete mit einem klaren 4:1 Erfolg für SV Marianum. Dieser Sieg festigte ihre Position in der Liga, während der FC Mauerwerk Immo 1b sich zurück ans Zeichnungsbrett begeben muss, um aus den Fehlern zu lernen und stärker zurückzukommen.

Stimme zum Spiel:

Roman Guryca (Trainer Marianum): "Wir sind sehr motiviert ins Spiel gestartet und wollten der jungen Mauerwerk 1b Mannschaft von Anfang an keine Möglichkeit geben, ihre Spielidee umzusetzen. Der frühe Führungstreffer durch Fabian Zettel spielte uns da natürlich zusätzlich positiv in die Karten. Wir kontrollierten danach das Geschehen und hatten absolute Topchancen auf sicher weitere 4 Tore. Leider fehlte da aber ein bisschen die nötige Überzeugung vor dem Tor und so blieb die Angelegenheit weiterhin spannend. Kurz nach der Halbzeit nützte Mauerwerk 1b eine Unachtsamkeit in unserer Abwehrreihe und kam völlig überraschend zum Ausgleich. Wir behielten danach aber die Nerven und nach einer wirklich tollen Aktion über die rechte Seite, gelang Georg Wiedmann, nach herrlicher Vorlage von Tom Ninic quasi postwendend der befreiende Führungstreffer. Jetzt ging es eigentlich nur noch in eine Richtung und Nick Koppenwallner setzte seiner starken Leistung mit einem Doppelpack noch die Krone auf. Meine Jungs haben das heute wirklich sehr gut gemacht und ich freue mich, dass wir uns dafür auch belohnt haben. Jetzt gilt der Fokus aber schon dem kommenden Spiel - Derbytime auf der Marswiese. Ein echtes Highlight."

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Omar Alali Alkhwait, Nikola Mirkovic, Abdelsatar Basyouny, Ali Yilmaz, Thierno Barry, Enes Tetik, Abdul Samet Genc, Serkan Yilmaz, Lukman Hamdi, Kevin Elawure (K), Deha Yilmaz



Ersatzspieler: Nelly Oliviers, Tarek Bouguerzi, Mohamed Sbai, Efe Tetik, Anas Fellag



Trainer: Aykut Tetik

Marianum: Marcel Kaminsky - Fabian Wimmer, Thomas Ninic, Fabian Zettl, Tobias Heigl, Matthias Wiedmann - Vincent Weger, Nick Koppenwallner - Moritz Mayer, Georg Wiedmann (K), Lorenz Natter



Ersatzspieler: Sebastian Kainz, Robert Kramer, Maximilian Judmayr, Lukas Rath, Edward Bentu



Trainer: Roman Guryca

Oberliga B: FC Mauerwerk 1b : Marianum - 1:4 (0:1)

71 Nick Koppenwallner 1:4

68 Nick Koppenwallner 1:3

54 Georg Wiedmann 1:2

47 Abdul Samet Genc 1:1

3 Vincent Weger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.