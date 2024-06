Doppelschlag bringt SV Hirschstetten drei Punkte gegen SV Aspern

In der 23. Runde der Oberliga B (W) trafen der SV Hirschstetten und der SV Aspern aufeinander. Man spielte am Kunstrasen-Platz, da es am Vormittag geregnet hat, während des Spiels war aber prächtiges Wetter und einem spannenden Derby stand nichts im Weg. Die Gastgeber konnten sich letztendlich mit 2:1 gegen die Gäste durchsetzen und wichtige Punkte sichern. Der Endstand wurde durch eine starke erste Halbzeit und eine kämpferische Leistung in der zweiten Hälfte geprägt.

Frühe Führung für SV Hirschstetten ebnet den Weg für das Heim-Team

Die Hausherren traten komplett in Blau an, während die Gäste in Grün spielten. Von Beginn an zeigten beide Teams großen Einsatz. Bereits in der 2. Minute hatte Philip Tinhof eine gute Möglichkeit für Hirschstetten, verfehlte aber das Tor nach einer Hereingabe von links.

In der 8. Minute zeichnete sich der SV Aspern durch einen gefährlichen Freistoß von Manuel Peintinger aus, den der Torwart jedoch parierte. Kurz darauf setzte Kallmeyer ein Zeichen, als er eine Flanke volley nahm und das Lattenkreuz traf. Die Gastgeber drückten weiter und belohnten sich in der 15. Minute: Philip Tinhof brachte den SV Hirschstetten mit 1:0 in Führung, nachdem er nach einem guten Zuspiel allein vor dem Torwart auftauchte und flach abschloss.

Nur vier Minuten später baute Hirschstetten die Führung aus. Kallmeyer kämpfte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und legte zurück auf Richard Kagerer, der am kurzen Eck stehend ins lange Eck traf. Mit diesem 2:0 ging es in die Halbzeitpause, nachdem auch Feichtinger von Aspern in der 13. Minute eine gute Chance vergeben hatte.

Aufbäumen des SV Aspern kommt zu spät

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Hirschstetten blieb aktiv, doch die Gäste aus Aspern kamen besser ins Spiel. Ein direkter Freistoß von Neumeister in der 54. Minute stellte den Torwart der Gäste auf die Probe. Weitere Chancen für Hirschstetten durch Kallmeyer und Kagerer blieben ungenutzt.

Die Gäste versuchten vergeblich, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 61. Minute köpfte Wozniak knapp über das Tor. Peintinger, der auffälligste Spieler der Gäste, hatte in der 75. Minute Pech, als ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde. Kurz darauf verfehlte Feichtinger aus 17 Metern das Tor der Gastgeber nur knapp.

Doch Aspern ließ nicht locker. In der 81. Minute gelang Manuel Peintinger der verdiente Anschlusstreffer zum 2:1, nachdem er einen Schuss aus spitzem Winkel an die Innenstange setzte und ein Verteidiger den Ball hinter der Linie klärte. Die Spannung stieg, und Aspern drängte auf den Ausgleich.

In der Schlussphase hatte Redzepovic noch eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss nach einer Ecke ging deutlich am langen Eck vorbei. Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der SV Hirschstetten konnte einen knappen 2:1-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (25820 Bonuspunkte)

Oberliga B: Hirschst. : SVA - 2:1 (2:0)

81 Manuel Peintinger 2:1

19 Richard Kagerer 2:0

15 Philip Tinhof 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.