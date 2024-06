Krimi zwischen UFK Schwemm und SR Donaufeld 1b

Details Samstag, 01. Juni 2024 18:53

In einem abwechslungsreichen Duell in der 23. Runde der Oberliga B trennten sich UFK Schwemm und SR Donaufeld 1b mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz, wobei UFK Schwemm durch Rejhan Dolovac in Führung ging und SR Donaufeld 1b durch Leorat Grdela ausglich. Ein ausgeglichenes Match, das bis zur letzten Minute spannend blieb...

Taktisches Geplänkel

Die Partie begann mit hoher Intensität. Auch wenn beide Mannschaften nach vorne zunächst vorsichtig agierten und sich darauf konzentrierten, keine Fehler in der Defensive zu machen. Die Abwehrreihen standen sicher, und es gab kaum nennenswerte Torchancen. Stattdessen dominierten taktische Finessen und der Kampf um die Kontrolle im Mittelfeld das Geschehen.

Die Heim-Mannschaft UFK Schwemm versuchte, durch schnelles Umschaltspiel und gezielte Pässe in die Spitze, die Abwehr von SR Donaufeld 1b zu überwinden. Allerdings fand SR Donaufeld 1b immer wieder Mittel und Wege, diese Angriffe zu unterbinden. Ebenso erging es den Gästen, die trotz mehrerer Versuche nicht entscheidend zum Abschluss kamen. Zur Halbzeitpause stand es daher folgerichtig 0:0, und beide Teams gingen mit der Hoffnung auf eine bessere zweite Hälfte in die Kabinen.

Führung und Ausgleich

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten beide Teams das Tempo und gingen mutiger in die Offensive. Es dauerte bis zur 66. Minute, ehe UFK Schwemm einen Durchbruch erzielte. Rejhan Dolovac nutzte eine sich bietende Gelegenheit eiskalt aus und brachte die Heim-Mannschaft per Kopf mit 1:0 in Führung. Der Jubel am Platz war groß, und UFK Schwemm schien nun die Oberhand zu gewinnen.

Doch SR Donaufeld 1b zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte verbissen weiter. In der 73. Minute gelang es Leorat Grdela, das Blatt zu wenden. Mit einem präzisen Abschluss sorgte er für den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer. Es entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in der Chancen auf beiden Seiten kreiert wurden. Letztlich blieb es jedoch - trotz eines Lattentreffers für Schwemm bei dem 1:1, als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten abpfiff.

Stimme zum Spiel:

Thomas Bröckl (Trainer Schwemm): "Das war heute ein sehr abwechslungsreiches Spiel für den Zuseher und somit mit vielen Torchancen und vielen Fehlern und Stolpern auf beiden Seiten. Erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, es gab wenige Torchancen mit einem nicht gegebenen Abseits-Tor auf unserer Seite. In der zweiten Halbzeit waren beide Mannschaften mit offenem Visier unterwegs. Man muss sagen, dass Donaufeld in der Schlussphase sogar noch richtige gute Gelegenheiten stümperhaft vergeben hat - insofern ein glücklicher Punkt für uns."

Aufstellungen:

UFK Schwemm: Elias Bauer, Martin Josef Goller, Andreas Haas, Markus Stefansky, Luka Plavotic, Matthias Aberle (K), Rejhan Dolovac, Mathias Sehnal, Jan Pilsits, Luis Rosenfeld, Julian Schwaiger

Ersatzspieler: Philipp Hafenscher, Jan Valant, Michael Obrietan, Christoph Rupp, Kevin Bichlbaumgartner

Trainer: Thomas Bröckl

SR Donaufeld 1b: Florian Kloiber, Edip Baydar, Manuel Stankovic, Denis Berisha, Jusuf Ismaili (K), Talha Kankural, Lukas Tutzer, Mikail Ünlü, Sandro Häring, Oliwier Maszewski, Zvonimir Pavosevic

Ersatzspieler: Miguel Potzmann, Leorat Grdela, Emanuel Drozd, Elias Khelifi Touhami

Trainer: Werner Gössinger

Oberliga B: UFK Schwemm : SR Donaufeld 1b - 1:1 (0:0)

73 Leorat Grdela 1:1

66 Rejhan Dolovac 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.