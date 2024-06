KSC/FCB Donaustadt nach 9:1-Kantersieg an FC Mauerwerk: "Danke für das faire Spiel!"

Details Sonntag, 02. Juni 2024 12:07

In einem furiosen Spiel der 23. Runde in der Oberliga B (W) zeigte der KSC/FCB Donaustadt eine eindrucksvolle Leistung und besiegte den FC Mauerwerk 1b mit 9:1. Schon zur Halbzeit war das Spiel mit einem Stand von 7:1 quasi entschieden. Herausragend waren die mehrfachen Torschützen Mohamed Mansour und Michael Goiss, die zusammen fünf Tore erzielten. Der FC Mauerwerk 1b fand kaum ins Spiel und konnte nur einen Ehrentreffer durch Lukman Hamdi verzeichnen.

Früher Doppelschlag und klare Dominanz

Nur sechs Minuten nach Anpfiff fiel das erste Tor. Mohamed Mansour brachte den KSC/FCB Donaustadt mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute darauf legte Sasa Dimitrijevic nach und erhöhte auf 2:0. Damit zeigte die Heimmannschaft frühzeitig, dass sie in dieser Partie nichts anbrennen lassen wollte.

Der FC Mauerwerk 1b bemühte sich um eine schnelle Antwort und konnte in der 14. Minute durch Lukman Hamdi tatsächlich auf 2:1 verkürzen. Doch dieser Treffer blieb letztlich nur ein kurzer Hoffnungsschimmer für die Gäste. Die Donaustädter ließen sich davon nicht beeindrucken und spielten weiterhin dominant auf. In der 24. Minute war es Ivan Strapajevic, der mit einem kraftvollen Schuss das 3:1 erzielte. Nur zwei Minuten später baute Michael Goiss die Führung auf 4:1 aus.

Torreigen vor der Halbzeitpause

Der KSC/FCB Donaustadt zeigte auch in der Folge keine Gnade und erhöhte den Druck. Jonas Braun trug sich in der 39. Minute in die Torschützenliste ein und markierte das 5:1. Kurz vor der Halbzeit setzte Mohamed Mansour mit seinem zweiten Treffer in der 43. Minute einen weiteren Akzent und erhöhte auf 6:1. Damit nicht genug: Michael Goiss schloss die erste Halbzeit mit einem Treffer in der 45. Minute ab und besiegelte damit das 7:1 zur Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ der Torhunger der Heimmannschaft nicht nach. Michael Goiss setzte seinen eindrucksvollen Auftritt fort und erzielte in der 80. Minute seinen dritten Treffer des Tages zum 8:1. Den Schlusspunkt setzte er in der 88. Minute mit seinem vierten Tor, das den Endstand von 9:1 besiegelte.

Stimme zum Spiel:

Christian Windisch (Trainer Donaustadt): "Als erster möchte ich mich mal bei meiner Mannschaft bedanken für den souverän Sieg. Wir haben anschließen können an die Leistung von der Vorwoche und haben dem Gegner keine Luft gelassen. 7:1 zur Pause war eine Machtdemonstration. Die Halbzeit haben wir nicht mehr so aggressiv gegen den Ball gearbeitet. Sondern wir haben den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren lassen. Wir hätten das eine oder andere Tor noch machen können müssen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Was ich erwähnen möchte - Danke an Mauerwerk für das faire Spiel."

Aufstellungen:

KSC/FCB Donaustadt: Simon Nechwatal, Gernot Pfneiszl, Jonas Braun, Dario Pfeiffer (K), Sasa Dimitrijevic, Mohamed Mansour, Ivan Strapajevic, Michael Goiss, Mirza Dugalic, Stephan Zumkeller, Kristian Puskaric

Ersatzspieler: Lamin Kanteh, Theodor Sack, Thomas Frank, Mustafa Baytemür, Adnan El Madhi, Amer Abu El Hosna

Trainer: Christian Windisch

FC Mauerwerk Immo: Emre Bozkurt, Abdul Samet Genc, Serkan Yilmaz, Deha Yilmaz, Nikola Mirkovic, Rashid Sharifi, Lukman Hamdi, Ali Yilmaz, Kevin Elawure (K), Enes Tetik, Tarek Bouguerzi

Ersatzspieler: Anas Fellag, Abdelsatar Basyouny, Hasan Ünal

Trainer: Aykut Tetik

Oberliga B: Donaustadt : FC Mauerwerk 1b - 9:1 (7:1)

88 Michael Goiss 8:1

80 Michael Goiss 7:1

43 Mohamed Mansour 6:1

39 Jonas Braun 5:1

26 Michael Goiss 4:1

24 Ivan Strapajevic 3:1

14 Lukman Hamdi 2:1

8 Sasa Dimitrijevic 2:0

7 Mohamed Mansour 1:0

