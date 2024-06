FC Royal Persia bezwingt SC Elite dank bärenstarker erster Halbzeit

Details Montag, 03. Juni 2024 14:51

In einem mitreißenden Spiel der Oberliga B setzte sich der FC Royal Persia mit 2:1 gegen den SC Elite durch. Die Partie bot den Zuschauern aufregende Momente, von der ersten bis zur letzten Minute. Der Sieg der Gastgeber, angeführt durch Tore von Mohammad Bahjat und Toni Borisov, wurde erst in der Nachspielzeit durch ein Tor von Mouemen Abidli für SC Elite gefährdet. Letztlich konnte der FC Royal Persia die knappe Führung über die Zeit retten und den Sieg feiern.

Ein frühes Tor und kontrollierte Spielweise

Das Spiel begann pünktlich um 16:15 Uhr, und der FC Royal Persia machte von Beginn an Druck. Die ersten zwanzig Minuten waren von intensivem Mittelfeldspiel geprägt - dementsprechend agierten beide Mannschaften vorsichtig und gingen keine größeren Risiken ein.

In der 40. Minute kam dann der Durchbruch für den FC Royal Persia: Mohammad Bahjat nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des SC Elite und erzielte das erste Tor des Spiels. Mit einem präzisen Schuss ins linke Eck ließ er dem Torhüter keine Chance und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab dem FC Royal Persia zusätzlichen Auftrieb, und sie kontrollierten das Spiel bis zur Halbzeitpause, ohne dem SC Elite viele Chancen zu ermöglichen.

Entscheidung durch Toni Borisov und späte Spannung

Nach dem Seitenwechsel setzte der FC Royal Persia seine dominante Spielweise fort. Die Gastgeber drängten auf das zweite Tor, während der SC Elite versuchte, über Konter gefährlich zu werden. Es dauerte jedoch bis zur 77. Minute, ehe das zweite Tor des Spiels fiel. Toni Borisov erzielte nach einer schönen Kombination im Strafraum das 2:0 für den FC Royal Persia. Mit einem platzierten Schuss in die rechte Ecke ließ er dem Torhüter keine Abwehrchance.

Der SC Elite zeigte sich trotz des Rückstands kämpferisch und bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden. Doch die Abwehr des FC Royal Persia stand sicher und ließ kaum gefährliche Angriffe zu. In den letzten zehn Minuten warf der SC Elite alles nach vorne, um den Anschlusstreffer zu erzielen.

In der 90. Minute gelang es schließlich Mouemen Abidli, für den SC Elite zu treffen. Mit einem präzisen Schuss ins obere Eck verkürzte er auf 2:1 und brachte damit noch einmal Spannung in die Schlussphase. Die letzten Minuten der Nachspielzeit waren von hektischen Angriffen des SC Elite und einer konzentrierten Abwehrleistung des FC Royal Persia geprägt.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Es war in den ersten 45 Minuten eines unserer besten Halbzeiten in dieser Saison. Elite hat sehr defensiv mit einer Fünferkette agiert und hat es uns auf dem kleineren Kunstrasenplatz, auf den wir wetterbedingt ausweichen mussten, nicht leicht gemacht. Und trotzdem haben wir das Spiel dominiert und wenig zugelassen. Es gab Chancen im 5 Minuten-Takt. nur das Tor wollte nicht fallen. Vor allem ein sehr guter gegnerischer Tormann und die Stange war oft im Weg. Kurz vor der Pause war es Gott sei Dank soweit und wir konnten aus einer schönen Aktion über die rechte Seite und einem Querpass in die Mitte das Tor erzielen. Auch nach der Pause haben wir das Spiel gut im Griff gehabt aber auch hier dauerte es eine Weile bis das zweite Tor fiel. Elite warf dann alles nach vor und überraschte uns eigentlich damit und in Kombination mit Unkonzentriertheit fiel dann sogar noch der Anschlusstreffer nach einem fehlerhaften Rückpass unsererseits. Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden, denn die Burschen haben eine der besten Halbzeiten in dieser Saison geboten. Ohne jetzt respektlos zu sein, aber wir hätten schon 3:0 oder 4:0 führen können in der 1. Halbzeit."

Aufstellungen:

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Theo Hibler, Marc Steger, Ahmmed Mohammad Bahjat, Mohammad Bahjat, Michael Gruber, Dario Mattevi, Mahdi Yaqubi, Johannes Becker, Martin Hysomemaj, Matthias Arnold



Ersatzspieler: Omid Ebrahimi, Toni Borisov, Thirawit Thomas, Diego Mattevi, Hamed Mirzaei



Trainer: Atrin Ramasani

Elite: Dominik Blaim, Iman Ezati, Balthasar Bachmair (K), Ender Nar, Martin Magerle, Firat Dag, Mathew Slavik, Azur Softic, Ahmethan Özbek, Ajay Pal, Goran Petrovic



Ersatzspieler: Helmut Janecek, Mehran Ezzatullahi, Burak Taskiran, Mouemen Abidli, Oguz Efe, Abdul Rahman Hamid Azizi



Trainer: Helmut Janecek

Oberliga B: Royal Persia : SC Elite - 2:1 (1:0)

94 Mouemen Abidli 2:1

77 Toni Borisov 2:0

40 Mohammad Bahjat 1:0

