SV Marianum schlägt SZ Marswiese nach 0:1-Rückstand klar

Ein mitreißendes Match in der 23. Runde der Oberliga B fand zwischen SZ Marswiese und SV Marianum statt. Das Spiel endete mit einem 2:4-Sieg für die Gäste, die sich nach einem spannenden Schlagabtausch durchsetzen konnten. Von Anfang an war das Spiel geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Besonders in der zweiten Halbzeit konnte SV Marianum ihre Dominanz ausspielen und den entscheidenden Vorsprung herausarbeiten.

Früher Führungstreffer für SV Marianum

Die Gastmannschaft zeigte von Beginn an, dass man dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Durch hohes Pressing, aggressives Zweikampfverhalten und mutiges Spiel nach vorne setzte Marianum die Heimmannschaft von Anfang an unter Druck und belohnte sich, nach einer gelungenen Pressingsituationen, bereits sehr früh mit dem verdienten Führungstreffer durch Georg Wiedmann, nach Vorarbeit von Thomas Ninic.

Obwohl Marianum das Spiel danach kontrollierte, gelang Marswiese nach einem Missverständniss zwischen Marcel Kaminsky und Robert Kramer der Ausgleich durch Florian Komenda. Marswiese gewann durch den Ausgleichstreffer zwar ein wenig an Sicherheit, Marianum stand aber sehr sicher und solide im System, ließ sich den unerwarteten Gegentreffer nicht anmerken und versuchte das Spiel nach vorne weiter zu forcieren. Belohnt wurde das in der 36. Minute mit dem neuerlichen Führungstreffer des SV Marianum. Wie bereits in der letzte Woche verwertete Fabian Zettel einen perfekt getretenen Eckball von Georg Wiedmann und köpfte, das zu diesem Zeitpunkt sehr wichtige, 2:1 für seine Farben.

SV Marianum erhöht den Druck in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeit setzte Marianum seine mutige Spielweise fort und konnte die Partie nach einem Doppelschlag von Thomas Ninic und Nick Koppenwallner bereits früh für sich entscheiden. Beide Tore entstanden nach schönen Aktionen über die Flügel, wobei die Vorlagengeber diesmal Niki Coreth und Moritz Mayer hießen. Marswiese gelang dann zwar noch der Anschlußtreffer durch Lorenz Ofner, am Sieg von Marianum änderte das aber nichts mehr.

Stimme zum Spiel:

Roman Guryca (Trainer Marianum): "Wir haben das diesmal wirklich sehr gut gemacht, wir wollten uns für die bittere Heimklatsche in der Hinrunde revanchieren und ich denke, das ist uns eindrucksvoll gelungen. Es macht wirklich Spaß gegen Marswiese zu spielen. Viele der Jungs kennen sich auch abseits des Platzes und die Stimmung ist daher immer großartig!"

Aufstellungen:

Marswiese: Peter Piuk - Fabian Mather, Simon Sedlar (K), Paul Strasser, Daniel Arzberger - Luca Missmahl, Benjamin Safer, Nikolaus Tschach - Lorenz Offner, Aaron Kabusch, Florian Komenda



Ersatzspieler: Florian Bach, Florian Goday, Kilian Weiss, Leon Frenzel, Jonas Stadlbauer



Trainer: Roman Hofstetter

Marianum: Marcel Kaminsky - Nikodemus Coreth, Robert Kramer, Thomas Ninic, Fabian Zettl, Matthias Wiedmann - Vincent Weger, Nick Koppenwallner, Stanislaus Coreth - Moritz Mayer, Georg Wiedmann (K)



Ersatzspieler: Andrew Pollock, Laurenz Reimitz, Lorenz Natter, Sebastian Kainz, Lukas Rath



Trainer: Roman Guryca

Oberliga B: Marswiese : Marianum - 2:4 (1:2)

54 Lorenz Offner 2:4

52 Nick Koppenwallner 1:4

49 Thomas Ninic 1:3

36 Fabian Zettl 1:2

23 Florian Komenda 1:1

8 Georg Wiedmann 0:1

