KSC/FCB Donaustadt feiert in Derby 6:1-Kantersieg

Im Oberliga B-Duell zwischen dem SV Aspern und KSC/FCB Donaustadt setzte sich die Gastmannschaft mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg durch. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 4:0 voran, ließen dem SV keine Chance und feierten den elften Saisonsieg. Der herausragende Spieler war Mohamed Mansour, der mit einem lupenreinen Hattrick glänzte und Sonntagmittag sogar einen Viererpack schnürte.

Mohamed Mansour on Fire

Mit einer leichten Verzögerung begann die Partie der 24. Runde. Bereits nach sieben Minuten setzte Mohamed Mansour das erste Ausrufezeichen, als er schneller als alle anderen war und den Ball durch die Beine von SV-Torhüter Georg Angeler ins Netz beförderte. Ein perfekter Start für die in Schwarz gekleideten Gäste.

In der 32. Minute war es erneut Mansour, der nach einem hervorragenden Pass von Michael Goiss zum 0:2 traf. Der Angriffsdruck von KSC/FCB Donaustadt ließ nicht nach, und nur fünf Minuten später vollendete Mansour seinen lupenreinen Hattrick zum 0:3. Diesmal bereitete Kapitän Goiss mit einem Querpass vor, den Mansour nur noch einschieben musste.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Gernot Pfneiszl nach einem weiten Einwurf von Theodor Sack auf 0:4. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen und kombinierten sich immer wieder gefährlich vor das Asperner Tor. Mit diesem klaren Vorsprung ging es in die Kabinen.

Gäste machen halbes Dutzend voll

Auch nach der Pause setzte KSC/FCB Donaustadt seinen Angriffsfussball fort. In der 50. Minute zeigte Ivan Strapajevic seine Klasse, als er sich durch die Abwehrreihen tankte, Keeper Angeler umkurvte und souverän zum 0:5 einnetzte. Die Asperner Defensive fand kein Mittel gegen die schnellen und präzisen Angriffe der Gäste.

Der Ehrentreffer für den SV fiel in der 64. Minute. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Abdurrahman Ercelik den fälligen Elfmeter sicher zum 1:5. Doch nur zwei Minuten später machte Mansour das halbe Dutzend voll und stellte mit seinem vierten Treffer auf 1:6. Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem klaren 6:1-Sieg für KSC/FCB Donaustadt. Die Mannschaft von Trainer Christian Windisch zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Hausherren keine Chance.

Der SV Aspern knüpfte an die durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen an und verlor zum fünften mal in Folge. Für KSC/FCB Donaustadt war es der dritte Sieg am Stück. Man kann mit viel Selbstvertrauen ins nächste Derby gehen, es findet am kommenden Samstag zu Hause gegen den SV Essling statt. Da möchte man dem Meister der Oberliga B einen spannenden Fight liefern.

Oberliga B: SVA : Donaustadt - 1:6 (0:4)

66 Mohamed Mansour 1:6

64 Abdurrahman Ercelik 1:5

50 Ivan Strapajevic 0:5

39 Gernot Pfneiszl 0:4

37 Mohamed Mansour 0:3

32 Michael Goiss 0:2

7 Mohamed Mansour 0:1

