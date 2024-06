SV Essling überrollt SV Hirschstetten mit 6:0

Details Sonntag, 09. Juni 2024 16:01

In einem einseitigen Match in der 24. Runde der Oberliga B (W) setzte sich SV Essling eindrucksvoll gegen SV Hirschstetten durch. Mit einem Endstand von 6:0 dominierte Essling von Beginn an das Spiel. Besonders herausragend war die Leistung von Mario Blaumüller, der gleich vier Tore zum Sieg beisteuerte.

Essling dominiert von Anfang an

Das Spiel begann pünktlich und bereits in der ersten Minute wurde klar, dass SV Essling das Spiel dominieren würde. Die Gastgeber starteten anfangs noch ein wenig zurückhaltend, vorrangig aufgrund der hohen Temperaturen, mit Fortdauer wurde man aber aggressiver und setzte den SV Hirschstetten unter Druck. In der 34. Minute erhielt Essling einen Elfmeter, was für zusätzlichen Druck auf die Gäste sorgte. Nico Wittrich nutzte diese Chance und erzielte das erste Tor des Spiels, was Essling mit 1:0 in Führung brachte.

Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 40. Minute baute Karim Sellini die Führung auf 2:0 aus. Nach einem Freistoß auf der Seite, konnten die Hausherren einen Bilderbuchkonter fahren und eiskalt abschließen. SV Hirschstetten hatte in dieser Phase des Spiels kaum Antworten auf die Angriffe von Essling und konnte sich nur schwer aus der eigenen Hälfte befreien. Mit einem komfortablen Vorsprung von 2:0 ging Essling in die Halbzeitpause.

Blaumüller-Show in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte SV Essling seine dominante Spielweise fort. In der 76. Minute begann die große Show von Mario Blaumüller. Er erzielte das 3:0 und ließ die Hoffnungen von SV Hirschstetten auf ein Comeback schwinden. Nur zwei Minuten später, in der 78. Minute, legte Blaumüller erneut nach und erhöhte auf 4:0.

Die Gäste hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten weitere Treffer hinnehmen. In der 85. Minute traf Blaumüller zum dritten Mal und brachte Essling mit 5:0 in Führung. Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 89. Minute, krönte Blaumüller seine herausragende Leistung mit seinem vierten Tor des Tages und stellte den Endstand von 6:0 her.

Horst Gruber: "Die Jungs wussten worum es ging und dass wir die Niederlage aus dem Herbst ausmerzen wollten. Wir waren eigentlich klar überlegen und haben dann auch die Tore gemacht. Kompliment an meine Mannschaft, die nie aufgehört hat Fußball zu spielen. 21 Punkte Vorsprung auf den Zweiten spricht für die Mannschaft, die Qualität und die Einstellung über die gesamte Saison."

SV Essling: Filip Popovic - Philipp Puza, Patrick Hofecker, Dejan Velimirovic - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Karim Sellini, Anton Heissenberger, Mario Blaumüller, Luca Vojinovic - Manuel Summer



Ersatzspieler: Dominik Szucsits, Philip Koller, Patrick Larisch, Martin Reisinger, Sebastian Nichitoi, Matthias Alexander Engelits



Trainer: Horst Gruber

__________ Hirschstetten: Lukas Brunner, Julian Milovic, Manuel Vilim (K), Anas El-Tahir, Philip Tinhof, Alexander Kallmeyer, Bozidar Milanovic, Mario Neumeister, Maximilian Furlan, Robert Hochmayer, Richard Kagerer



Ersatzspieler: Marcel Rihs, Miguel Zadran, Dominik Rapf, Oliver Parzer, Lukas Paradeiser



Trainer: Ing. Gerald Erler

Oberliga B: SVE : Hirschst. - 6:0 (2:0)

89 Mario Blaumüller 6:0

85 Mario Blaumüller 5:0

78 Mario Blaumüller 4:0

76 Mario Blaumüller 3:0

40 Karim Sellini 2:0

35 Nico Wittrich 1:0

