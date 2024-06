Mehr Effizienz vor dem Tor: SV Marianum besiegt FV 1210 Wien mit 3:2

Details Montag, 10. Juni 2024 08:21

Ein packendes Spiel zwischen dem SV Marianum und dem FV 1210 Wien endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber. In einer Partie voller Dramatik und Wendungen setzten sich die Hausherren am Ende durch und sicherten sich wertvolle drei Punkte. Die Zuschauer erlebten fünf Tore und eine ständige Veränderung der Spielrichtung, was für Hochspannung bis zur letzten Minute sorgte.

Blitzstart und Ausgleich

Von Beginn an zeigte sich der SV Marianum entschlossen, das Spiel in die Hand zu nehmen. Bereits in der vierten Spielminute gelang Stanislaus Coreth der erste Treffer der Partie. Mit einem präzisen Schuss ins rechte untere Eck brachte er die Hausherren früh in Führung und sorgte für einen optimalen Start. Der frühe Treffer gab dem SV Marianum Sicherheit und sie bestimmten in den ersten Minuten das Spielgeschehen.

Doch der FV 1210 Wien zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt. Nur zwei Minuten später, in der sechsten Minute, gelang Hannes Röthlin der Ausgleichstreffer. Ein gelungener Konter über die rechte Seite brachte Röthlin in eine aussichtsreiche Position, und er ließ sich diese Chance nicht entgehen. Mit einem kraftvollen Schuss ins obere Eck stellte er auf 1:1. Dieser schnelle Ausgleich zeigte, dass die Gäste aus Wien gewillt waren, um jeden Zentimeter auf dem Platz zu kämpfen.

Führung und Spannung bis zur letzten Minute

Nach der turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas, beide Teams versuchten, die Kontrolle im Mittelfeld zu übernehmen. Doch es dauerte bis zur 62. Minute, ehe erneut Jubel auf der Seite des SV Marianum aufbrandete. Laurenz Reimitz brachte die Gastgeber mit seinem Tor zum 2:1 wieder in Führung. Ein schöner Spielzug über mehrere Stationen endete bei Reimitz, der den Ball gekonnt im Netz unterbrachte.

Mit dieser Führung im Rücken spielte der SV Marianum befreiter auf und erarbeitete sich weitere Chancen. In der 80. Minute war es schließlich Tobias Heigl, der das 3:1 erzielte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Nach einer präzisen Flanke von der linken Seite stand Heigl goldrichtig und köpfte den Ball unhaltbar für den Gästetorhüter ein. Das Stadion tobte, die Fans der Heimmannschaft feierten bereits den vermeintlich sicheren Sieg.

Doch der FV 1210 Wien gab sich noch nicht geschlagen. In der 87. Minute gelang Jannik Schmelzle der Anschlusstreffer zum 3:2. Ein stark getretener Freistoß fand den Weg zu Schmelzle, der aus kurzer Distanz erfolgreich war. Plötzlich wurde es noch einmal spannend, und die letzten Minuten waren von intensiven Angriffsbemühungen der Gäste geprägt.

Der Schlusspfiff in der 95. Minute beendete schließlich das aufregende Spiel. Der SV Marianum brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und konnte sich am Ende über einen hart erkämpften Sieg freuen. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt, und wird den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

"Ja, grundsätzlich sind wir mit der heutigen Leistung definitiv nicht zufrieden. Die Gegner von SV Marianum waren heute deutlich besser auf dem Platz und haben von Anfang an 130% gegeben", erklärte Trainer Jakob Rathmayr. "Wir haben früh in der Partie hinten gelegen und konnten uns auch schwer im gesamten Spiel Chancen erarbeiten. Nach dem 3:1 war dann schon fast die Luft raus. Wir sind mit einem Anschlusstreffer nochmals in die Partie gekommen haben und aber danach nur noch Halbchancen erarbeiten können", fügte Trainer Jakob Rathmayr hinzu. "Die Saison ist für uns schon ziemlich abgeschlossen und deswegen planen wir auch in den nächsten zwei Spielen noch ein paar junge Spieler die Chance zu geben ihre Qualität auf den Platz zu bringen und zu zeigen was sie drauf haben. In den nächsten beiden Spielen ist das Ergebnis nur nebensächlich und wir wollen legen vollen Fokus auf die Entwicklung der neuen Saison", betonte Trainer Rathmayr.

Aufstellung:

Marianum: Marcel Kaminsky - Nikodemus Coreth, Sebastian Kainz, Tobias Heigl, Matthias Wiedmann - Vincent Weger, Robert Kramer, Laurenz Reimitz, Stanislaus Coreth - Moritz Mayer, Georg Wiedmann (K)



Ersatzspieler: Andrew Pollock, Fabian Wimmer, Moritz Hartmann, Maximilian Judmayr, Lukas Rath



Trainer: Roman Guryca

1210 Wien: Simon Frantisek Leier, Ellis Nyantakyi, Jannik Schmelzle (K), Luka Milojevic, Tom Heuser, Harjot Basra, Ahmed Abumusameh, Hannes Röthlin, Josef El Sharkawy, Galvin Ikekpolor, Xaver Natter



Ersatzspieler: Nicolas Tomek, Mohamed Jonathan Doumbia, Leonardo Jovanovic, Benedikt Johannes Julian Seyerlein



Trainer: Jakob Rathmayr

Oberliga B: Marianum : FV 1210 Wien - 3:2 (1:1)

87 Jannik Schmelzle 3:2

80 Tobias Heigl 3:1

62 Laurenz Reimitz 2:1

6 Hannes Röthlin 1:1

4 Stanislaus Coreth 1:0

Foto: SV Marianum

