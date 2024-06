Aberle-Hattrick bringt UFK Schwemm drei Punkte gegen SC Elite

Details Montag, 10. Juni 2024 10:37

UFK Schwemm-De La Salle konnte sich mit einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen SC Elite drei Punkte holen. Die Mannschaft von UFK Schwemm zeigte vor allem in der zweiten Hälfte eine starke Leistung und konnte sich dank eines Hattricks von Matthias Aberle die drei Punkte sichern. SC Elite konnte das Spiel lange offenhalten, musste sich jedoch am Ende geschlagen geben.

Erste Halbzeit ohne Tore

Die erste Halbzeit war geprägt von taktischen Spielzügen und einer starken Abwehrarbeit auf beiden Seiten. In der 45. Minute hatte SC Elite die beste Chance der ersten Hälfte, als ein schöner Freistoß nur die Latte traf. UFK Schwemm hatte ebenfalls einige gute Chancen, doch es blieb bis zur Pause beim 0:0.

Matthias Aberle sorgt für die Entscheidung

Nach der Halbzeitpause erhöhte UFK Schwemm den Druck und kam bereits in der 46. Minute zu einer ersten guten Möglichkeit. In der 61. Minute war es dann soweit: Matthias Aberle erzielte das verdiente 1:0 für UFK Schwemm. Dieser Treffer war der Startschuss für eine starke Schlussphase der Gäste. Nach einer kurzen Trinkpause in der 70. Minute ging es weiter und in der 83. Minute konnte Matthias Aberle erneut zuschlagen und das 2:0 erzielen.

SC Elite versuchte in den letzten Minuten des Spiels, noch einmal alles nach vorne zu werfen, um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Abwehr von UFK Schwemm hielt stand. In der 86. Minute machte Matthias Aberle seinen Hattrick perfekt und sorgte mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel mit dem Endstand von 0:3.

Stimme zum Spiel:

Thomas Bröckl (Trainer Schwemm): "Das war dieses Mal eine sehr souveräne Vorstellung. Wir haben uns viele Torchancen erspielt und in der zweiten Hälfte endlich in Tore umgesetzt. Aus meiner Sicht waren wir klar überlegen und spielbestimmend und vielleicht war es eine unserer besten Saison-Leistungen. Wir sind hinten ziemlich kompakt gestanden, waren aber im Spielaufbau nicht immer souverän und haben mit Mathias Aberle einen Stürmer, der an diesen Tag neben Jan Pilsitz überragend war. In zwei Wochen haben wir unser letztes Spiel in der Saison 23/24 wir wollen uns würdig aus der Saison verabschieden und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen."

Aufstellungen:

Elite: Christopher Janecek (K), Iman Ezati, Balthasar Bachmair, Darko Mitrovic, Martin Magerle, Burak Taskiran, Firat Dag, Mathew Slavik, Ahmethan Özbek, Abdul Rahman Hamid Azizi, Goran Petrovic

Ersatzspieler: Dominik Blaim, Mehran Ezzatullahi, Armin Islamovic, Ehsan Ezati, Ajay Pal, Mert Aksoy

Trainer: Helmut Janecek

UFK Schwemm: Elias Bauer, Andreas Haas, Rejhan Dolovac, Markus Stefansky, Matthias Aberle, Christopher Matzaljk, Mathias Sehnal, Jan Valant, Jan Pilsits (K), Luis Rosenfeld, Julian Schwaiger

Ersatzspieler: Philipp Hafenscher, Martin Josef Goller, Thomas Bröckl, Martin Boran, Christoph Rupp

Trainer: Thomas Bröckl

Oberliga B: SC Elite : UFK Schwemm - 0:3 (0:0)

86 Matthias Aberle 0:3

83 Matthias Aberle 0:2

61 Matthias Aberle 0:1

