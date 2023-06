ÖFB-Cup 23/24: FavAC empfängt Hartberg: "Spiel gegen Bundesligist ist Belohnung für harte Arbeit!"

Details Montag, 26. Juni 2023 15:18

Den Jubel der Vertreter des FavAC hat man am Sonntagnachmittag wohl bis in die Oststeiermark gehört. Dem Klub aus der Regionalliga Ost wurde in der ersten ÖFB-Cup-Runde nämlich Bundesligist TSV Hartberg als Gegner zugelost. Ein bärenstarker Gegner, auch wenn man wohl noch lieber Rapid Wien oder Austrian Wien zugelost bekommen hätte (wie Ligakonkurrent Donaufeld (zum Artikel). Mit einem vollen Stadion ist dennoch zu rechnen. LIGAPORTAL hat in der Zwischenzeit beim Verein nachgefragt.

Ein Höhepunkt auf den anderen

"Wir freuen uns wirklich sehr über dieses Los. Gegen einen Bundesligisten zu spielen, ist etwas ganz Besonderes", betont Trainer Dozhghar Kadir im Gespräch mit LIGAPORTAL. "Unsere Mannschaft erlebt gerade einen Höhepunkt nach dem anderen." Immerhin habe man erst vor eineinhalb Wochen den Meistertitel gefeiert (zum Artikel). Dabei stecke man mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison. "Das wird eine große Herausforderung in der Regionalliga. Wir hatten in der abgelaufenen Saison durch die Tabellenkonstellation schon nur Endspiele. Das heißt, die Herausforderungen gehen weiter. WIr planen gerade an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue Spielzeit. Und das ist nicht so leicht, wenn man bedenkt, was andere Vereine so für Spieler bezahlen. Wir starten am Wochenende mit dem Training. "

Hartberg als klarer Favorit

Das Cup-Spiel möchten die Favoritener natürlich vor eigenem Publikum austragen. "Sofern das möglich ist", so Kadir, der dem Spiel gegen den klaren Favoriten aus der Oststeiermark entgegenfiebert. Wir müssen da natürlich wieder über unsere Grenzen hinaus gehen, aber das werden wir tun, versprochen!" Im Fußball sei vieles möglich. Jetzt müsse man aber zunächst die Vorkehrungen für das Spiel treffen. "Erst dann reden wir über das Spiel selbst und wie wir es anlegen. Die Mannschaft freut sich sehr darauf. Das ist die Belohnung für harte Arbeit", grinst der Coach.

