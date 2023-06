WAF Brigittenau-Neo-Trainer Schweigler im Interview: "Wollen Fans guten Fußball bieten!"

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 19:34

Nach der Saison ist vor der Saison. Auch im Wiener Fußball-Unterhaus bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Spieler wechseln den Verein, Trainer werden vor die Tür gesetzt oder neu engagiert. Im Falle von Christian Schweigler ist es Letzteres. Er coacht in der neuen Saison die Mannschaft des WAF pinova in der Wiener Stadtliga. LIGAPORTAL bat ihn an dieser Stelle zum Interview. Wir sprachen mit ihm unter anderem darüber, wie es zum Engagement kam, welche Ziele er mit dem WAF hat und auf welchem Portal er sich über den Unterhaus-Fußball informiert.

LIGAPORTAL: Sie werden in der neuen Saison den WAF coachen: Wie ist es zum Engagement gekommen?

Christian Schweigler: „Obmann Peter Schrimpl sowie der gesamte WAF-Vorstand haben sich sehr um mich bemüht - die Chemie mit allen Verantwortlichen stimmte schon bei den ersten Gesprächen und so war es eigentlich schnell klar, dass wir uns für die kommende Saison auf eine Zusammenarbeit einig geworden sind!“

LIGAPORTAL: Wo soll die Reise mit der Mannschaft hingehen?

Christian Schweigler: „Die Reise soll auf jeden Fall erfreulicher und erfolgreicher werden als es in der abgelaufenen Saison war, das sind wir vor allem den zahlreichen WAF-Anhängern, die es speziell zu Hause in der Gruam gibt, auch schuldig! Um das zu schaffen, haben wir uns auch bewusst für einen kompletten Kader- sowie Charaktere-Austausch entschieden!“

LIGAPORTAL: Wie schaut dieser Kader aus?

Christian Schweigler: „Wie schon erwähnt wird es einen großen Umbruch im Kader geben - zu 90 Prozent sind wir hier dank einer guten Zusammenarbeit in den letzten Wochen zwischen Obmann Schrimpl, Sportlicher Leitung Kurz sowie meinem Trainerteam und mir auch schon fertig! Die wir halten wollten, sind geblieben und die wir holen wollten, sind gekommen - von daher sind wir absolut überzeugt, dass wir als Team den Anhängern in der Brigittenau einen intensiven, emotionalen und letztendlich erfolgreichen Fußball geben können.“

LIGAPORTAL: Welche Art Trainer sind Sie?

Christian Schweigler: „Also ruhig wird es in der Brigittenauer Gruam bei Training und Spiel mit Sicherheit nicht mehr sein (grinst). Spaß beiseite, ich bin auf alle Fälle ein Typ, der sein Vorhaben sehr akribisch vorbereitet, es mit viel Leidenschaft ausführt und dem ein ehrlicher Austausch sowie gute Kommunikation sehr am Herzen liegt! Welche Art das letztendlich dann als Trainer ist, dürfen gerne andere Experten beurteilen.“

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung aussehen?

Christian Schweigler: „Da wir quasi ein komplett neues Haus einrichten müssen, fangen wir dementsprechend auch frühzeitig am Freitag, 7. Juli 2023 an, es schön zu dekorieren! In der Vorbereitung wird unser Fokus ganz klar am Spielstil sowie am Miteinander liegen, um schnellstmöglich, das auf den Platz zu bringen, was wir uns im Trainerteam vorstellen!“

LIGAPORTAL: Zum Abschluss noch: Welchen Stellenwert hat LIGAPORTAL im Amateurfußball und im Fußball generell?

Christian Schweigler: „Um dem gehobenen oder allgemeinen Amateur-Fußball eine Plattform zu geben, braucht man solche Medien wie zum Beispiel LIGAPORTAL. Einfach toll, was hier gemacht und geleistet wird - dafür möchte ich mich in diesem Sinne gleich bedanken!“

