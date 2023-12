Ex-Profi wird Trainer beim 1. Simmeringer Sportclub

Details Samstag, 09. Dezember 2023 19:48

Erst vor etwas mehr als einer Woche gab der 1. Simmeringer Sportclub bekannt, dass Karl Höflich - nach einer nicht gerade erfolgreichen Hinrunde - nicht mehr Trainer der Kampfmannschaft in der Wiener Stadtliga ist. Inzwischen gibt es einen neuen starken Mann an der Seitelinie.

Der Simmeringer Sportclub hat mit Rene Hieblinger einen neuen Trainer gefunden. Mit ihm werden wir ab sofort alles daran setzen, die „Frühjahrsform“ der letzten beiden Jahre wieder zu erreichen", heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Beim SC Laa/Thaya begann Rene Hieblingers Spielerkarriere, die ihn bis in die 2. Liga zu Bad Bleiberg und Untersiebenbrunn führte. Mehrere Stationen in der Ostliga und der Wiener Stadtliga später führten ihn unter anderem zu Ostbahn XI und schlussendlich zu Gersthof, wo er seine aktive Karriere – als Spielertrainer – beendete. "Nach Trainerstationen bei SC Retz und Bisamberg, die er immer in die obere Tabellenhälfte führte, stößt er nun zum 1. Simmeringer Sportclub, wo ihm hoffentlich dasselbe gelingen wird", so der Verein.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.