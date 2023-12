WAF Brigittenau-Coach Schweigler: "Sind zu einer Einheit geworden!"

Details Mittwoch, 13. Dezember 2023 21:26

WAF pinova Telekom beendete die Hinrunde in der Wiener Stadtliga auf dem neunten Tabellenplatz. Die Brigittenauer fuhren 18 Punkte ein. An der Seitenlinie steht seit Sommer Christian Schweigler, der eine ganz neue Mannschaft zusammenstellte und eine durchaus erfolgreiche Hinrunde mit seinem Team hinlegte. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Coach.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Christian Schweigler: "Ich bin zufrieden und stolz zugleich auf unsere neuformierte junge WAF Mannschaft! In der kurzen Zeit haben wir schon sehr viel weitergebracht und auch dazugelernt, vor allem dass die Jungs immer mehr zur Einheit geworden sind, stimmt uns für die Rückrunde sehr positiv!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Christian Schweigler: "Höhepunkte gab es einige - jeder Heimsieg in der Gruam inklusive anschließendem Feiern in der Kurve mit dem lautstarken Anhang ist etwas Besonderes! Aber wenn ich etwas wählen müsste, dann ist es der Sieg auswärts gegen Slovan HAC, nachdem wir das dritte Spiel in sechs Tagen absolviert hatten!" Anmerkung der Redaktion => zum Artikel

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Christian Schweigler: "Ich versuche es, denn abschalten und nichts tun ist eine Eigenschaft, die ich nicht zu meinen Stärken zählen würde, dennoch ist sie wichtig! Ich freue und genieße die freien Tage deshalb umso mehr mit meiner Familie!"

LIGAPORTAL: Wie halten sich die Spieler fit?

Christian Schweigler: "Wir geben ihnen ein kleines Heimprogramm mit, rein zur Orientierung, da braucht mir auch keiner etwas zusenden, denn letztendlich befinden wir uns in der Pause und da vertraue ich jedem einzelnen meiner Spieler, dass man sich dementsprechend beschäftigt, sodass man zu Beginn der Vorbereitung in gutem körperlichen Zustand ist!"

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Christian Schweigler: "Wir haben uns aktuell um 6 Plätze zur Vorsaison verbessert, entwickeln uns individuell sowie als Team sehr gut, sind motiviert und wollen auf alle Fälle mehr Punkte erzielen als in der Hinrunde!"

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Christian Schweigler: "Sehr wichtig und man merkt, dass die Wiener Stadtliga dadurch auch immer interessanter wird auf und neben dem Platz!"

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw den Meistertitel?

Christian Schweigler: "Schwierig zu beantworten - oben wie unten wird es auf alle Fälle eine spannende Rückrunde werden!"

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.