Gerasdorf Stammersdorf-Sportchef Radits im Ligaportal-Interview!

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Für den SV Gerasdorf Stammersdorf war es ein Herbst mit Aufs- und Abs. Sportchef Johann Radits zieht Bilanz, erläutert was gut und weniger gut lief und was man primär im Frühjahr vorhat.

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

JR: Wir haben vor der Saison einen einstelligen Tabellenplatz anvisiert, den wir derzeit um 2 Punkte nicht erreicht haben. Gründe dafür gibt es einige, der Hauptgrund liegt aber sicherlich in der fehlenden Coolness vor dem gegnerischen Tor. Trotzdem sind wir nicht unzufrieden, die Mannschaft hat Qualität und eine gute Moral und ist darüber hinaus eine eingeschworene Truppe.



LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Verbesserungspotential?

JR: Wir haben heuer wieder zwei Spieler aus der letztjährigen U23 raufziehen können und beide spielen mittlerweile eine gewichtige Rolle im Kader, solche Entwicklungen taugen mir einfach. Auch das Spiel gegen Austria XIII, in dem wir auswärts einen 2:0 Rückstand in ein 2:3 drehen konnten, hat mir imponiert. Wir sind in einem sehr guten körperlichen Zustand, was sicherlich der Arbeit des Trainerteams zu verdanken ist. Darüber hinaus ist unsere Heimstätte im Herbst eine Festung gewesen, in der wir sportlich kein Spiel verloren haben. Wir haben uns gerade gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte sehr schwer getan, da müssen wir im Frühjahr den Hebel ansetzen. Da sind Grundtugenden gefragt, die wir im richtigen Moment abrufen müssen. Und wie bereits angedeutet ist das Verwerten von Torchancen derzeit nicht unsere

Stärke, da müssen wir uns ebenfalls definitiv verbessern.



LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, auf welchen Positionen?

JR: Wir werden nicht mit Muss einen Spieler verpflichten, da wir grundsätzlich einen guten Kader haben, sollte sich dennoch im Sturm was ergeben…mal sehen!



LP: Wie sehen nun die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man Ende der Saison zufrieden?

JR: Einen einstelligen Tabellenplatz zu holen, bleibt nach wie vor unser primäres Saisonziel, da wir der Meinung sind, dass wir mit der Qualität im Kader einfach

dorthin gehören.

