Mannswörth-Coach Schönberger blickt auf sensationellen Herbst zurück!

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 15:46

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Für den Trainer des SC Mannwörth, Claus Schönberger, sicher eine freudige Tätigkeit, kann er doch mit seiner Mannschaft auf Platz 4 der Wiener Stadtliga des Jahreswechsel vollziehen und ins Frühjahr starten. Wie das trotz "schwächerem" Mitteldrittel gelang und was man sich für die Frühjahrsmeisterschaft vorgenommen hat, hat er im Interview verraten.

Sensationeller Herbst

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

CS: Nachdem wir sensationellerweise auf Platz 4 mit einer Punktezahl von 25 Punkten abgeschnitten haben , sind wir im Trainerteam , die sportliche Leitung und alle im Umfeld des Vereins sehr zufrieden.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

CS: Wir hatten mit drei Siegen in Folge einen richtig tollen Start und ein tolles Finish, in dem uns ebenfalls drei Siege en suite gelangen – das ist sehr gut gelaufen. Im Mitteldrittel hat es einige schwächere Spiele gegeben, da hat es sowohl leistungs- als auch ergebnistechnisch nicht so gepasst. Leider auch im CUP, da war das Ausscheiden gegen SC Schönbrunn eine Enttäuschung. In Summe muss man aber sagen, dass die positiven Momente und Phasen aber ganz klar überwiegen.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

CS: Wir werden Patrick Sutter im Tor abgeben und haben Martin Klauninger geholt, Manuel Holl macht eine Karrierepause – da werden wir noch auf der IV-Position nachrüsten. Sonst gibt es aktuell keine Änderungen im Kader.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

CS: Wir wollen uns ab 08.01. gut auf die Frühjahrssaison vorbereiten, an die tollen Leistungen im Herbst anknüpfen und das junge Team entsprechend weiterentwickeln.

MW

