Union-Mauer-Trainer: "Vollstes Vertrauen, dass sich jeder Spieler ordentlich herrichtet!"

Details Mittwoch, 27. Dezember 2023 13:54

Union Mauer beendete die Hinrunde in der Wiener Stadtligaauf dem ersten Tabellenplatz. Die Liesinger fuhren starke 40 Punkte ein - man ist aber punktegleich mit Verfolger Helfort. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Christoph Knirsch. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

Die Mannschaft von Mauer hatte allen Grund zur Freude

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Christoph Knirsch: "Grundsätzlich war der sportliche Weg im Herbst ein sehr guter. Wir sind eine starke und kompakte Einheit, die an sich stetig arbeitet und für sich das Ziel ausgesetzt hat sich in allen Phasen des Spiels kontinuierlich zu verbessern. Weiters konnten wir blutjunge Spieler in die Kampfmannschaft integrieren, die ihre Debüttore schießen konnten, was uns natürlich auch freut!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Christoph Knirsch: "Es gab jetzt für uns nicht wirklich den Höhepunkt. Wichtig für uns war es, konstant auf einem starken Level zu performen und unsere Spielprinzipien ergebnisorientiert Spiel für Spiel umzusetzen."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Christoph Knirsch: "Ich genieße die Pause grundsätzlich sehr, freue mich aber jetzt auch richtig, dass es bald wieder losgeht. Mir macht der Trainerjob großen Spaß, somit hätte mir persönlich auch eine Pause von 2 bis 3 Wochen gereicht!"

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Christoph Knirsch: "Die Mannschaft hat ein Heimprogramm erhalten. Dieses wird mittels einer App dokumentiert und aufgezeichnet. Darüber hinaus habe ich volles Vertrauen in jeden einzelnen Spieler, dass er an sich arbeitet und sich ordentlich herrichtet."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Christoph Knirsch: "Unsere Ziele haben sich nicht verändert. Wir wollen stets an unser Limit gehen und das Maximum rausholen. Damit wir dies erreichen, setzen wir unsere Arbeit mit Vorbereitungsstart fort, wir wollen uns in jeder einzelnen Spielphase verbessern!"

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Christoph Knirsch: "Onlineportale wie Ligaportal sind sehr wichtig für den Amateurfußball. Ich bin der Meinung, dass die höchste Liga Wiens, also die Stadtliga, insgesamt sich allgemein noch viel mehr mediale Aufmerksamkeit verdient."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Christoph Knirsch: "Transfertechnisch wird sich bei uns nichts mehr tun. Lediglich auf der Tormannposition wird uns Kimi verlassen. Hier haben wir einen sehr guten Ersatz gefunden."

Foto-Copyright: Josef Parak