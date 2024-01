Nach Rücktritt bei FC Mauerwerk Jugendleiter beim SV Wienerberg

Details Freitag, 05. Januar 2024 08:44

Beim FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost hat Thomas Friz noch am Mittwochabend seinen Rücktritt als Clubmanager erklärt (zum Artikel), nun ist klar, wo er künftig seine Zelte aufschlägt, und zwar in der Wiener Stadtliga, bei einem Verein, bei dem er schon gearbeitet und wo ein Mann als Trainer arbeitet, den er schon aus der Zusammenarbeit von einem anderen Klub kennt. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Friz, zuletzt Clubmanager beim FC Mauerwerk, heuert beim SV Wienerberg als Jugendleiter an, wo seit Herbst Werner Hasenberger als Coach aktiv ist - wir haben den Trainer übrigens zum Interview gebeten => zum Interview