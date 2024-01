Helfort im Titelkampf - Obmann Saric will im Frühjahr angreifen!

Details Donnerstag, 04. Januar 2024 14:54

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Als hartnäckiger Titelkonkurrent von Wiener Stadtliga-Favorit Union Mauer erwies sich im Herbst SV Dinamo Helfort. Wenn es nach Obmann Edward Saric geht, soll das auch im Frühjahr so bleiben, "wenngleich das natürlich sehr schwierig und nicht zu prognostizieren ist." Ein Resüme über die vergangene Hin-, sowie einen Ausblick auf die nun folgende Rückrunde hat er aber bereits gegeben.

Auch bei Austria XIII konnte man sich die drei Punkte holen

Punkteanzahl einmalig

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

ES: Wenn du 40 Punkte machst, kannst du eigentlich nur zufrieden sein. Generell das ganze Jahr 2023 war überragend. Wir waren im Cupfinale, in der Liga in der vergangenen Saison unter den Top 5 und nun dieser bärenstarke Herbst. Der einzige Wermutstropfen ist, dass mit Union Mauer eine zweite Mannschaft ebenfalls 40 Zähler geholt hat. In der Geschichte der Stadtliga ist diese Punkteanzahl nämlich eigentlich historisch.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

ES: 13 Siege, 1 Remis und 1 Niederlage - das sagt eigentlich schon alles. Pech hatten wir ein bisschen mit der Auslosung, weil wir schon in Runde 2 auf Union Mauer getroffen sind. Das war noch ein bisschen zu früh für uns. Die Vorbereitung war zunächst nicht ideal, dann aber deutlich besser als im letzten Jahr. Deswegen sind wir auch von Verletzungen verschont geblieben.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

ES: Wir haben im Winter eigentlich nicht viel geplant. Natürlich hängt es ein Stück weit auch von der Vorbereitung ab und ob wir da mit Verletzungen zu kämpfen haben. Wenn sich etwas ergibt, wollen wir natürlich zugreifen und der eine oder andere Spieler wird wohl auch kommen aber das Gerüst an Spielern bleibt. Wir bauen auf Kontinuität.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

ES: Wir liegen punktegleich an der Spitze, haben 40 Zähler geholt, wissen aber auch, dass es schwierig bis fast unmöglich ist, das im Frühjahr zu wiederholen. Wenn du aber erstmal da oben bist, willst du da natürlich auch bleiben. Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren, haben wir die Spielzeiten jeweils unter den Top 5 abgeschlossen. Ziel ist es nun uns noch weiter zu verbessern. Der Platz soll daher zumindest gehalten werden. Wenn wir Union Mauer aber ärgern können, dann wollen wir das auf jeden Fall tun. Die Möglichkeit bietet sich gleich in der zweiten Runde im Heimspiel gegen sie. Das Spiel wird wohl nicht vorentscheidend aber wohl richtungsweisend sein. So bietet sich uns die Chance bis zum Ende mittanzen zu können.

MW