Vom Spielfeld zum Spielplatz - Cheftrainer Lukas Hintersteiner verlässt das Amt bei Red Star Penzing

Details Sonntag, 14. April 2024 16:40

Nach fünfzehn Monaten Amtszeit legte Red Star Penzing-Trainer Lukas Hintersteiner vergangene Woche überraschend seinen Posten als Cheftrainer zurück. Der 42-jährige Trainer verzeichnet mit Red Star Penzing einige Erfolge und zieht sich aufgrund von familiären Gründen aus dem Amt zurück!



„Ich bin im Sommer stolzer Papa geworden und möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Fußball, Familie und Beruf ließen sich in den letzten Wochen nur mehr ganz schwer unter einen Hut bringen“, begründet Hintersteiner, der das Team letzten Winter gemeinsam mit Co-Trainer Robert Ranftl übernommen hatte und vom sechsten Tabellenplatz sensationell in die Stadtliga führte. Auch in der Wiener Liga konnte sich die Mannschaft schnell etablieren und rangiert momentan auf dem siebten Tabellenplatz.

Ein Abschied, der dem 42-jährigen alles andere als leicht gefallen ist: „Als ich der Mannschaft meine Entscheidung mitgeteilt habe, waren viele Emotionen mit im Spiel. Der Verein und die Burschen sind mir extrem ans Herz gewachsen. Ich möchte mich bei Co-Trainer Robert Ranftl, der ebenfalls aufhört, sowie der gesamten Red Star-Familie für die wunderbare Zeit bedanken.“



Welcher Coach künftig das Trainerzepter in Penzing schwingen wird, steht bereits fest: Klemens Messner kehrt zurück zu alter Wirkungsstätte und wird die Mannschaft am kommenden Samstag im Spiel gegen Tabellenführer Union Mauer von der Seitenlinie aus betreuen. LIGAPORTAL wünscht dem Ex-Coach weiterhin alles Gute und viel Gesundheit für die Zukunft!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.