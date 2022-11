1:0 gegen ASV 13 - Stadlau feiert Arbeitssieg!

Details Montag, 31. Oktober 2022 09:24

"Es war alles andere als einfach da heute zu spielen und den dichten Abwehrriegel zu knacken. Schlussendlich haben wir uns den Sieg aber verdient." Für Stefan Kenesei war der knappe 1:0-Heimsieg des FC Stadlau gegen ASV 13 verdient aber hart erkämpft. Der entscheidende Treffer gelang den Hausherren in einer Drangphase in Halbzeit eins durch David Obradovic.

Dichte Gästeabwehr

Stadlau übernahm die Kontrolle über das Spiel, sah sich aber von Beginn an mit einem engen Verteidigungsblock der Mannschaft von Gerhard Frey konfrontiert. In einer Drangphase, in der man die dichte Abwehr aber doch auch das eine oder andere Mal ausspielen konnte, gelang das 1:0. David Obradovic wurde nach einem schnellen Angriff ideal freigspielt und musste den Querpass von Philipp Engleithner nur mehr einschieben (40.). Ein Tor der Hausherren wurde fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt

Spannung bis zum Schluss

Gleiches passierte auch in Halbzeit zwei, diesmal war die Entscheidung schon knapper. ASV 13 versuchte es mit Fortdauer mit hohen Bällen um zum Erfolg zu kommen. Die beste Möglichkeit vergaben sie knapp 15 Minuten vor Schluss, als Stadlau-Torhüter Mirkovic mit einer sensationellen Rettungstat noch klären konnte. Schlussendlich pfiff der Unparteiische Magdy El Sadany das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Gastgeber brachten am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Stefan Kenesei (Trainer FC Stadlau):

"Wir sind über diesen Sieg natürlich sehr glücklich, weil es bei weitem kein einfaches Spiel war. Die enge Verteidigung hat uns das Spiel sehr schwer gemacht, wir haben aber öfters die richtige Lösung gefunden. Nach der Pause hätten wir das Spiel entscheiden können, so blieb es spannend bis zum Schluss."

Während FC Stadlau am kommenden Samstag Post SV Wien empfängt, bekommt es ASV 13 am selben Tag mit Favoritner AthletikClub zu tun.

Torfolge: 1:0 David Obradovic (40.)

Lukas Wiedermann