Siegesserie von Sportunion Mauer hält!

Details Dienstag, 25. April 2023 07:10

"Über 90 Minuten ein absolut verdienter Erfolg. Es gibt aber weiterhin jede Menge Potential für Verbesserungen." Christoph Knirsch, Individualtrainer von Sportunion Mauer, wusste den 2:0-Erfolg gegen den 1. Simmeringer SC richtig einzuordnen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Sportunion Mauer wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Strittige Elfmetersituation

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Chancen gab es vor dem Halbzeitpfiff auch schon, zumeist für die Hausherren. Außerdem kam es zu einer strittigen Situation im Strafraum der Gäste. "War wohl eine 50:50-Entscheidung", so Knirsch.

Chancen genutzt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Chancenverwertung dann. 51 Minuten waren gespielt, als Andre Necina vor 130 Zuschauern per Kopf nach Freistoß von der Seite die Führung für Sportunion Mauer besorgte. Mauer wollte nachlegen und schaffte das auch. Der Treffer von Nikola Ivic, der aus der Drehung traf, war dann die Entscheidung (80.). Letzten Endes ging Sportunion Mauer im Duell mit 1. Simmeringer SC als Sieger hervor.

Christoph Knirsch (Individualtrainer Sportunion Mauer):

"Über 90 Minuten ein absolut verdienter Erfolg. Es gibt aber weiterhin jede Menge Potential für Verbesserungen. Erfreulich ist auch, dass wir mit Luca Ruiss einen Debütanten aus der U18 einsetzen konnten."

Die drei Punkte brachten für Sportunion Mauer zwar keine Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition, jedoch wird es an der Spitze immer enger. An der Abwehr des Gastgebers ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 23 Gegentreffer musste Sportunion Mauer bislang hinnehmen. Mit dem Sieg baute Sportunion Mauer die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sportunion Mauer 13 Siege, sieben Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Die Leistungssteigerung von Simmeringer SC lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten vierten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Trotz der Schlappe behält 1. Simmeringer SC den neunten Tabellenplatz bei. Die Offensive von Simmeringer SC strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass 1. Simmeringer SC bis jetzt erst 29 Treffer erzielte. Simmeringer SC verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen.

In den letzten fünf Partien rief Sportunion Mauer konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Während Sportunion Mauer am kommenden Samstag ASV 13 empfängt, bekommt es 1. Simmeringer SC am selben Tag mit SC Mannswörth zu tun.

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – 1. Simmeringer SC, 2:0 (0:0)

80 Nikola Ivic 2:0

51 Andre Necina 1:0

