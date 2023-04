Lux stellt späten 1980-Sieg her!

Details Dienstag, 25. April 2023 19:38

Durch ein 2:1 holte sich FC 1980 Wien zu Hause drei Punkte. Der Gast SV Wienerberg 1921 hatte das Nachsehen. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. "Mit dem Sieg und den Punkten bin ich natürlich sehr zufrieden", zog Fadil Mulalic danach zufrieden Bilanz. Das Hinspiel hatte 1980 Wien knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

"Erste Halbzeit ganz schlecht"

Das 1:0 in der 14. Minute brachte SV Wienerberg 1921 vermeintlich auf die Siegerstraße. Nachdem bei einem Angriff der Gäste die Hintermannschaft ganz schlecht aussah, stellte Jan Mülner auf 1:0. In weiterer Folge vergaben die Gäste gute Chancen, 1980-Keeper Zamani verhinderte Schlimmeres.

1980 dreht Partie

"Wir haben mit Umstellungen den Sieg erzwungen." Nach der Pause lief es für die Hausherren deutlich besser. Tolga Yilmaz war es, der in der 72. Minute per Elfmeter den Ball im Tor von SV Wienerberg unterbrachte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Leon Lux einen direkten Freistoß ins Tormanneck für FC 1980 Wien im Ärmel hatte (81.). Zum Schluss feierte 1980 Wien einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Wienerberg 1921.

Fadil Mulalic (Trainer 1980 Wien):

"Mit dem Sieg und den Punkten bin ich natürlich sehr zufrieden. Die erste Halbzeit war ganz schlecht, da müssen wir froh sein, dass wir nicht noch mehr Tore kassiert haben. Nach der Pause haben wir umgestellt und dann wurde es besser und am Schluss haben wir den Sieg erzwungen."

FC 1980 Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der die Heimmannschaft auf den zehnten Rang kletterte. 1980 Wien bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und zehn Pleiten.

Die Leistungssteigerung von SV Wienerberg lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Gäste einen deutlich verbesserten siebten Platz einnehmen. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Trotz der Niederlage fiel SV Wienerberg 1921 in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Fünf Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat SV Wienerberg momentan auf dem Konto. Die Lage von SV Wienerberg 1921 bleibt angespannt. Gegen FC 1980 Wien musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist 1980 Wien zu FC Stadlau, gleichzeitig begrüßt SV Wienerberg SV Schwechat auf heimischer Anlage.

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – SV Wienerberg 1921, 2:1 (0:1)

81 Leon Lux 2:1

72 Tolga Yilmaz 1:1

14 Jan Muelner 0:1

