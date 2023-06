Simmering deklassiert Helfort!

Details Montag, 05. Juni 2023 13:57

"Wir arbeiten seit Monaten an unserem System und jetzt trägt das auch langsam Früchte." Karl Höflich war voll des Lobes für sein Team, nach dem klaren 5:1-Sieg gegen SV Dinamo Helfort. Auf dem Platz erwies sich 1. Simmeringer SC als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Effizienz pur

In der 15. Minute brachte Andreas Rossak nach Vorlage von Zetic im Nachschuss den Ball im Netz von SV Dinamo Helfort 15 unter. Rares Sergiu Chiorean versenkte die Kugel zum 2:0 für Simmeringer SC (23.). Dejan Slamarski schraubte das Ergebnis in der 26. Minute mit dem 3:0 für 1. Simmeringer SC in die Höhe. In der 30. Minute legte Peter Safranek zum 4:0 zugunsten von Simmeringer SC nach. Bevor es in die Pause ging, hatte Adonis Ghiban noch das 1:4 von SV Dinamo Helfort parat (45.). Nach dem souveränen Auftreten von 1. Simmeringer SC überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Souverän verwaltet

Aldin Ibrahimovic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Simmeringer SC (78.). Letztlich feierte 1. Simmeringer SC gegen SV Dinamo Helfort 15 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC):

"Wir arbeiten seit Monaten an unserem System und jetzt trägt das auch langsam Früchte. In Halbzeit eins waren wir brutal effizient und nach der Pause haben wir gut verwaltet. Ein absolut verdienter Erfolg."

Durch die drei Punkte gegen SV Dinamo Helfort verbesserte sich Simmeringer SC auf Platz neun. 1. Simmeringer SC kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Trotz der Niederlage fiel SV Dinamo Helfort 15 in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei den Gästen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Während Simmeringer SC am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei FC 1980 Wien gastiert, duelliert sich SV Dinamo Helfort am gleichen Tag mit Sportunion Mauer.

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – SV Dinamo Helfort 15, 5:1 (4:1)

78 Aldin Ibrahimovic 5:1

45 Adonis Ghiban 4:1

30 Peter Safranek 4:0

26 Dejan Slamarski 3:0

23 Rares Sergiu Chiorean 2:0

15 Andreas Rossak 1:0

