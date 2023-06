Doppelpack: Kaya schießt SK Slovan HAC zum Sieg!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 20:35

"Es war ein Spiel von meiner Mannschaft, in dem wir aber nur in Halbzeit zwei gut agiert haben." Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für SK Slovan HAC Trachten Witzky vom Auswärtsmatch bei SV Wienerberg 1921 in Richtung Heimat. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SK Slovan HAC Trachten Witzky heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte SK Slovan HAC gegen SV Wienerberg mit 1:0 die Nase vorn.

Slovan schlägt in Nachspielzeit zu

Die Gastgeber hatten vor der Pause mehr vom Spiel, Slovan aber die besseren Möglichkeiten. Trotzdem passierte in einer unterhaltsamen Begegnung lange nichts, ehe die Gäste kurz vor der Pause noch zuschlugen. Florian Gowin setzte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Freistoß sehenswert ins Kreuzeck (45.+2).

Elfmeter machts nur kurz spannend

Melih Kaya erhöhte nach einer wunderschönen Aktion für die Gäste auf 2:0 (49.). In der 62. Minute gab es dann Elfmeter für Wienerberg. Den aus Sicht der Gäste fragwürdigen Strafstoß verwandelte Mustafa Güllü zum 1:2. Doch die Reaktion der Gäste folgte wenig später. Mit dem 3:1 sicherte Kaya SK Slovan HAC nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (71.). Es war zugleich der Endstand in dieser Partie.

Gerhard Werner (Trainer SK Slovan):

"Es war ein Spiel von meiner Mannschaft, in dem wir aber nur in Halbzeit zwei gut agiert haben. Über die 90 Minuten geht der Sieg aber in Ordnung."

SV Wienerberg 1921 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. SV Wienerberg musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

SK Slovan HAC Trachten Witzky befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Nächster Prüfstein für SV Wienerberg 1921 ist auf gegnerischer Anlage Austria XIII Auhof Center (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SK Slovan HAC mit FC Stadlau.

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – SK Slovan HAC Trachten Witzky, 1:3 (0:1)

71 Melih Kaya 1:3

62 Mustafa Guellue 1:2

49 Melih Kaya 0:2

47 Florian Gowin 0:1

